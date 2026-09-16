Усик знову на вершині: авторитетне видання оновило рейтинг найкращих надважковаговиків

Український чемпіон утримує першу сходинку, а Тайсон Ф'юрі вилетів із топ-5

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Український боксер Олександр Усик підтвердив свій найвищий статус у королівському дивізіоні. Авторитетне британське видання презентувало новий рейтинг найкращих супертяжів світу, де українцю дісталося чільне місце, тоді як його головні конкуренти суттєво втратили позиції.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на talkSPORT.

Лідерство Усика та падіння Ф'юрі Попри вік та відсутність пікової форми, 39-річний Олександр Усик продовжує впевнено очолювати список найкращих чинних супертяжів планети. Формуючи топ-10, укладачі оцінювали останні виступи та поточний тонус спортсменів. Одразу за українцем у трійці найсильніших розташувалися Даніель Дюбуа та Агіт Кабаєл. А от головна несподіванка чекала на британця Тайсона Ф'юрі – через нестабільні виступи та тривалі паузи він опинився аж на шостій сходинці. Топ-10 найкращих боксерів надважкої ваги Підсумковий список найсильніших супертяжів за версією talkSPORT виглядає так: Олександр Усик (Україна, 25-0 (16 KO) Даніель Дюбуа (Велика Британія, 23-3 (22 KO) Агіт Кабаєл (Німеччина, 27-0 (19 KO) Філіп Хргович (Хорватія, 21-1 (16 KO) Фабіо Вордлі (Велика Британія, 20-1-1 (19 KO) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, 36-2-1 (25 KO) Френк Санчес (Куба, 26-1 (19 KO) Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 36-4 (24 KO) Мозес Ітаума (Велика Британія, 14-1 (12 KO) Мурат Гассієв (34-2 (27 KO)