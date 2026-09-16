Усик знову на вершині: авторитетне видання оновило рейтинг найкращих надважковаговиків

Український боксер Олександр Усик підтвердив свій найвищий статус у королівському дивізіоні. Авторитетне британське видання презентувало новий рейтинг найкращих супертяжів світу, де українцю дісталося чільне місце, тоді як його головні конкуренти суттєво втратили позиції.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на talkSPORT.
Попри вік та відсутність пікової форми, 39-річний Олександр Усик продовжує впевнено очолювати список найкращих чинних супертяжів планети. Формуючи топ-10, укладачі оцінювали останні виступи та поточний тонус спортсменів.
Одразу за українцем у трійці найсильніших розташувалися Даніель Дюбуа та Агіт Кабаєл. А от головна несподіванка чекала на британця Тайсона Ф'юрі – через нестабільні виступи та тривалі паузи він опинився аж на шостій сходинці.
Підсумковий список найсильніших супертяжів за версією talkSPORT виглядає так:
Раніше ми повідомили, що Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших персон світового боксу.