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Бокс 14 вересня 2026 · 22:58

Усик серед найвпливовіших персон світового боксу: яке місце посів українець та хто очолив рейтинг

Авторитетне Boxing News назвало 50 людей, які найбільше впливають на сучасну індустрію
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Усик серед найвпливовіших персон світового боксу: яке місце посів українець та хто очолив рейтинг
Ентоні Джошуа та Олександр Усик увійшли до топ-20 (фото: instagram.com/usykaa)
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Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик увійшов до престижного рейтингу найвпливовіших представників сучасного боксу. Українець опинився серед 50 головних фігур індустрії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на рейтинг BN50.

Яке місце посів Усик

Український боксер посів 18-ту позицію у щорічному рейтингу The Boxing News Power List.

До списку потрапляють не лише чинні та колишні боксери. У рейтингу представлені промоутери, функціонери, керівники організацій та інші впливові представники професійної боксерської індустрії.

Цікаво, що Усик розташувався нижче за двох своїх колишніх суперників. Тайсон Ф'юрі посів 14-те місце, а Ентоні Джошуа – 15-те. Таким чином, обидва британці випередили українця у рейтингу впливовості.

Хто очолив рейтинг

Перші сходинки рейтингу очікувано дісталися головним функціонерам та інвесторам світового боксу. Очолив список саудівський діяч Туркі Аль аш-Шейх. Друге місце посів відомий промоутер Френк Воррен, а на третій позиції розмістився очільник компанії Matchroom Boxing Едді Хірн.

Для Усика це не перше масштабне визнання його впливу у 2026 році. У червні українець потрапив до престижного списку TIME100 Most Influential People in Sports, який щорічно складає американський журнал TIME.

Читайте також, як Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком, а українець несподівано відповів.

Теги: Бокс Олександр Усик
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