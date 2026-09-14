Усик среди самых влиятельных персон мирового бокса: какое место занял украинец и кто возглавил рейтинг

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вошел в престижный рейтинг самых влиятельных представителей современного бокса. Украинец оказался среди 50 главных фигур индустрии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на рейтинг BN50 .

Какое место занял Усик

Украинский боксер занял 18-ю позицию в ежегодном рейтинге The Boxing News Power List.

В список попадают не только действующие и бывшие боксеры. В рейтинге представлены промоутеры, функционеры, руководители организаций и другие представители профессиональной боксерской индустрии.

Интересно, что Усик расположился ниже двух своих бывших соперников. Тайсон Фьюри занял 14-е место, а Энтони Джошуа – 15-е. Таким образом, оба британца опередили украинца в рейтинге влиятельности.

Кто возглавил рейтинг

Первые строчки рейтинга ожидаемо достались главным функционерам и инвесторам мирового бокса. Возглавил список саудовский деятель Турки Аль аш-Шейх. Второе место занял известный промоутер Фрэнк Уоррен, а на третьей позиции разместился глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Для Усика это не первое масштабное признание его влияния в 2026 году. В июне украинец попал в престижный список TIME100 Most Influential People in Sports, который ежегодно составляется американским журналом TIME.