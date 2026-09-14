Классная работа полурезерва: "Шахтер" без лишних проблем разобрался с "Черноморцем" в УПЛ (видео)

Донецкий "Шахтер" одержал очередную победу в высшем дивизионе украинского футбола. Подопечные Арды Турана уверенно одолели одесский "Черноморец", решив судьбу встречи еще до перерыва.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка .

УПЛ. 6-й тур

"Шахтер" – "Черноморец" – 2:0

Голы: Очеретько, 12, Мейреллиш, 34

Быстрый старт и комфортное преимущество

Несмотря на ротацию в составе после тяжелого матча против нидерландского ПСВ в Лиге чемпионов, донетчане полностью контролировали ход поединка. Оба мяча "горняки" забили еще в течение первого тайма, что позволило им спокойно довести игру до логического завершения.

Встреча началась с неприятности для хозяев: уже на 8-й минуте Алаа Грам получил повреждение, и вместо него на поле вышел Валерий Бондарь. Однако это не сбило темп "Шахтера". На 12-й минуте Олег Очеретько откликнулся на точную подачу Невертона с левого фланга и головой отправил мяч в угол ворот Аниагбосо.

На 34-й минуте донетчане удвоили преимущество. Бондарь, оказавшись у углового флажка, выполнил ювелирную подачу в штрафную площадь, где Мейреллиш также ударом головой забил второй мяч в ворота одесситов.

Героизм Аниагбосо и спокойная развязка

Во втором тайме "Шахтер" продолжал создавать опасные моменты, однако главным героем после перерыва стал вратарь "Черноморца" Аниагбосо. Голкипер одесситов совершил серию ярких сейвов, в частности парировав опасный удар Виктора Цуканова с близкого расстояния и выстрел Карвалью.

Одесситы пытались отвечать редкими атаками и даже зарабатывали перспективные стандарты, но пробить Дмитрия Ризныка так и не смогли.

Зафиксированный итоговый счет 2:0 позволил "Шахтеру" завоевать важные три очка и догнать житомирское "Полесье" в турнирной таблице УПЛ. У обоих коллективов – по 15 баллов.