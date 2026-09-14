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Футбол 14 сентября 2026 · 19:55

Классная работа полурезерва: "Шахтер" без лишних проблем разобрался с "Черноморцем" в УПЛ (видео)

Голы Очеретько и Мейреллиша обеспечили "горнякам" спокойную победу в 6-м туре
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Классная работа полурезерва: "Шахтер" без лишних проблем разобрался с "Черноморцем" в УПЛ (видео)
"Шахтер" победил "Черноморец" (фото: ФК "Шахтер")
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Донецкий "Шахтер" одержал очередную победу в высшем дивизионе украинского футбола. Подопечные Арды Турана уверенно одолели одесский "Черноморец", решив судьбу встречи еще до перерыва.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат поединка.

УПЛ. 6-й тур

"Шахтер" – "Черноморец" – 2:0

Голы: Очеретько, 12, Мейреллиш, 34

Быстрый старт и комфортное преимущество

Несмотря на ротацию в составе после тяжелого матча против нидерландского ПСВ в Лиге чемпионов, донетчане полностью контролировали ход поединка. Оба мяча "горняки" забили еще в течение первого тайма, что позволило им спокойно довести игру до логического завершения.

Встреча началась с неприятности для хозяев: уже на 8-й минуте Алаа Грам получил повреждение, и вместо него на поле вышел Валерий Бондарь. Однако это не сбило темп "Шахтера". На 12-й минуте Олег Очеретько откликнулся на точную подачу Невертона с левого фланга и головой отправил мяч в угол ворот Аниагбосо.

На 34-й минуте донетчане удвоили преимущество. Бондарь, оказавшись у углового флажка, выполнил ювелирную подачу в штрафную площадь, где Мейреллиш также ударом головой забил второй мяч в ворота одесситов.

Героизм Аниагбосо и спокойная развязка

Во втором тайме "Шахтер" продолжал создавать опасные моменты, однако главным героем после перерыва стал вратарь "Черноморца" Аниагбосо. Голкипер одесситов совершил серию ярких сейвов, в частности парировав опасный удар Виктора Цуканова с близкого расстояния и выстрел Карвалью.

Одесситы пытались отвечать редкими атаками и даже зарабатывали перспективные стандарты, но пробить Дмитрия Ризныка так и не смогли.

Зафиксированный итоговый счет 2:0 позволил "Шахтеру" завоевать важные три очка и догнать житомирское "Полесье" в турнирной таблице УПЛ. У обоих коллективов – по 15 баллов.

Также сегодня "Динамо" с рекордом Ярмоленко не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ.

Теги: УПЛ Шахтер Футбол Черноморец
Главные матчи
УПЛ 14 сентября 15:30
Динамо - : - Эпицентр
УПЛ 14 сентября 18:00
Шахтер - : - Черноморец
Ла Лига 14 сентября 22:00
Вильярреал - : - Бетис
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