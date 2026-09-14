Исторический прорыв: впервые в истории в топ-10 WTA есть две украинки

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам последнего "мейджора" сезона – US open-2026. Главным событием для украинского тенниса стал исторический прорыв Марты Костюк в элитную топ-десятку, что позволило Украине впервые иметь сразу двух представительниц в топ-10.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.
Марта Костюк благодаря удачному выступлению и выходу в 1/8 финала US Open сумела вытеснить из первой десятки американку Аманду Анисимова. В общем, Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Светолиной, которой подчинилось это достижение.
Сама Свитолина не только сохранила место в топ-10, но и поднялась на две позиции и занимает 7-е место.
Кроме того, сразу шесть украинских теннисисток теперь входят в топ-50 мирового рейтинга, что является абсолютным рекордом:
Также следует отметить успехи и других украинских теннисисток. Даяна Ястремская поднялась на 110 позицию, а Вероника Подрез (126) и Анастасия Соболева (181) обновили собственные карьерные рекорды.
Результаты украинских теннисисток в обновленном рейтинге WTA (Фото: Большой теннис Украины)
Новой первой ракеткой мира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале американского мейджора одолела предыдущего лидера - "нейтральную" Арину Соболенко. Она удерживала первую строчку в течение 99 недель (с октября 2024-го года), однако теперь уступила корону.
Для Рыбакиной это дебютный статус первой ракетки планеты. Обновленный топ-10 рейтинга WTA выглядит так:
Ранее мы сообщали, что Рыбакина отобрала титул US Open и статус первой ракетки мира у "нейтральной" Соболенко.