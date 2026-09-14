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Теннис 14 сентября 2026 · 10:31

Исторический прорыв: впервые в истории в топ-10 WTA есть две украинки

Марта Костюк и Элина Свитолина продолжают творить историю
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Исторический прорыв: впервые в истории в топ-10 WTA есть две украинки
Свитолина улучшила место в топ-10 (Фото: elisvitolina, Instagram)
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам последнего "мейджора" сезона – US open-2026. Главным событием для украинского тенниса стал исторический прорыв Марты Костюк в элитную топ-десятку, что позволило Украине впервые иметь сразу двух представительниц в топ-10.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.

Исторический успех украинок в топ-10

Марта Костюк благодаря удачному выступлению и выходу в 1/8 финала US Open сумела вытеснить из первой десятки американку Аманду Анисимова. В общем, Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Светолиной, которой подчинилось это достижение.

Сама Свитолина не только сохранила место в топ-10, но и поднялась на две позиции и занимает 7-е место.

Успехи украинок в топ-50 и вне его

Кроме того, сразу шесть украинских теннисисток теперь входят в топ-50 мирового рейтинга, что является абсолютным рекордом:

  • Александра Олейникова – 41-е место (личный рекорд);
  • Дарья Снегирь – 42-е место (личный рекорд);
  • Юлия Стародубцева – 43-е место (дебют в топ-50 после выхода в третий круг US Open);
  • Ангелина Калинина – 47-е место;

Также следует отметить успехи и других украинских теннисисток. Даяна Ястремская поднялась на 110 позицию, а Вероника Подрез (126) и Анастасия Соболева (181) обновили собственные карьерные рекорды.

Исторический прорыв: впервые в истории в топ-10 WTA есть две украинки Результаты украинских теннисисток в обновленном рейтинге WTA (Фото: Большой теннис Украины)

Изменения на вершине мирового рейтинга

Новой первой ракеткой мира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале американского мейджора одолела предыдущего лидера - "нейтральную" Арину Соболенко. Она удерживала первую строчку в течение 99 недель (с октября 2024-го года), однако теперь уступила корону.

Для Рыбакиной это дебютный статус первой ракетки планеты. Обновленный топ-10 рейтинга WTA выглядит так:

  1. Елена Рыбакина (Казахстан) – 9901 очко;
  2. Арина Сабаленко (-) - 7875;
  3. Джессика Пегула (США) – 7265;
  4. Коко Гофф (США) – 7244;
  5. Мирра Андреева (-) – 5743;
  6. Линда Носкова (Чехия) – 5328;
  7. Элина Свитолина (Украина) – 4809;
  8. Каролина Мухова (Чехия) – 4683;
  9. Ига Швентек (Польша) – 4619;
  10. Марта Костюк (Украина) – 3980.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина отобрала титул US Open и статус первой ракетки мира у "нейтральной" Соболенко.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк
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