Исторический прорыв: впервые в истории в топ-10 WTA есть две украинки

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам последнего "мейджора" сезона – US open-2026. Главным событием для украинского тенниса стал исторический прорыв Марты Костюк в элитную топ-десятку, что позволило Украине впервые иметь сразу двух представительниц в топ-10.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA .

Исторический успех украинок в топ-10

Марта Костюк благодаря удачному выступлению и выходу в 1/8 финала US Open сумела вытеснить из первой десятки американку Аманду Анисимова. В общем, Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Светолиной, которой подчинилось это достижение.

Сама Свитолина не только сохранила место в топ-10, но и поднялась на две позиции и занимает 7-е место.

Успехи украинок в топ-50 и вне его

Кроме того, сразу шесть украинских теннисисток теперь входят в топ-50 мирового рейтинга, что является абсолютным рекордом:

Александра Олейникова – 41-е место (личный рекорд);

Дарья Снегирь – 42-е место (личный рекорд);

Юлия Стародубцева – 43-е место (дебют в топ-50 после выхода в третий круг US Open);

Ангелина Калинина – 47-е место;

Также следует отметить успехи и других украинских теннисисток. Даяна Ястремская поднялась на 110 позицию, а Вероника Подрез (126) и Анастасия Соболева (181) обновили собственные карьерные рекорды.

Результаты украинских теннисисток в обновленном рейтинге WTA (Фото: Большой теннис Украины)

Изменения на вершине мирового рейтинга

Новой первой ракеткой мира стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале американского мейджора одолела предыдущего лидера - "нейтральную" Арину Соболенко. Она удерживала первую строчку в течение 99 недель (с октября 2024-го года), однако теперь уступила корону.

Для Рыбакиной это дебютный статус первой ракетки планеты. Обновленный топ-10 рейтинга WTA выглядит так: