Полный крах Соболенко: Рыбакина отобрала титул US Open и статус первой ракетки мира (видео)

На Открытом чемпионате США сменилась обладательница титула в женском одиночном разряде. Елена Рыбакина в финальном матче встретилась с Ариной Соболенко и одержала победу в борьбе за трофей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат финала .

US Open-2026. Женщины. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан) – Арина Соболенко – 6:4, 5:7, 6:2

Трехсетовый триллер в Нью-Йорке

Решающий поединок между первой и второй ракетками мира растянулся на три партии. Рыбакина смогла забрать первый сет со счетом 6:4 благодаря единственному брейку в пятом гейме и минимальному количеству непринужденных ошибок. Соболенко ответила во второй партии – уравнять шансы ей удалось только в конце сета, закрыв его в свою пользу со счетом 7:5.

Судьба титула решалась в третьей партии, длившейся 41 минуту. Рыбакина полностью перехватила инициативу, выполнив пять эйсов и 15 активно выигранных мячей. Реализовав два брейкпойнта, представительница Казахстана уверенно довела матч до победы.

Исторический триумф и смена лидера WTA

Этот успех принес Рыбакиной третий титул серии Большого шлема в карьере после побед на Уимблдоне (2022) и Australian Open (2026). Кроме того, теннисистка повторила уникальный рекорд легендарной Штеффи Граф 1995 года, став второй игроком в Открытой Эре, которая более одного раза за сезон победила первую ракетку мира в финалах "мейджоров".

Благодаря выходу в финал и итоговому триумфу в Нью-Йорке Рыбакина официально поднимается на вершину мирового рейтинга WTA. Она прервала доминирование Соболенко, которое длилось 99 недель подряд, и впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира.