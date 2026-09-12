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Теннис 12 сентября 2026 · 13:33

Будет новый чемпион: Шелтон и Зверев разыграют титул US Open-2026

Американский теннисист впервые дошел до финала Грендслема, тогда как для немца это шестой финал
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Будет новый чемпион: Шелтон и Зверев разыграют титул US Open-2026
Шелтон и Зверев еще никогда не выигрывали US Open (Фото: usopen, Instagram)
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Немец Александр Зверев и американец Бен Шелтон стали финалистами US open в мужском одиночном разряде. Для каждого из них победа станет первой на открытом чемпионате США.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Путь спортсменов в финал

Зверев преодолел по пути к финалу Лоренцо Сонего, Кантена Алиса, Алехандро Табило, Лучано Дардери и Ботика ван де Зандсхулпа. А в пфифинале одолел "нейтрального" Карена Хачанова.

Александер стал первым теннисистом с 2008-го года, который вышел в несколько финалов Grand Slam за сезон, не сыграв ни с одним представителем топ-20 рейтинга.

Бен Шелтон, в свою очередь, впервые в карьере вышел в финал Грандслэм. Также он стал самым молодым американским финалистом US Open с 2003 года.

И, в отличие от Зверева, Шелтон на пути к финалу одолел действующего чемпиона US Open Карлоса Алькараса.

Где и когда смотреть финал

Финальный матч между Зверевым и Шелтоном состоится в воскресенье, 13 сентября, в 21:00 по киевскому времени.

В Украине можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, а также через других официальных вещателей каналов Eurosport.

Ранее мы сообщали, что победу в женском разряде между собой разыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и "нейтральная" Арина Соболенко.

Теги: Теннис
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