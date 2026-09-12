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Теніс 12 вересня 2026 · 13:33

Буде новий чемпіон: Шелтон та Звєрєв розіграють титул US Open-2026

Американський тенісист вперше дійшов до фіналу Грендслема, тоді як для німця це шостий такий фінал
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Буде новий чемпіон: Шелтон та Звєрєв розіграють титул US Open-2026
Шелтон та Звєрєв ще ніколи не вигравали US Open (Фото: usopen, Instagram)
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Німець Александр Звєрєв та американець Бен Шелтон стали фіналістами US open в чоловічому одиночному розряді. Для кожного з них перемога стане першою на Відкритому чемпіонаті США.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Шлях спортсменів до фіналу

Звєрєв подолав на шляху до фіналу Лоренцо Сонего, Кантена Аліса, Алехандро Табіло, Лучано Дардері та Ботіка ван де Зандсхулпа. А в пфіфіналі здолав "нейтрального" Карена Хачанова.

Тож Александер став першим тенісистом з 2008-го року, який вийшов до кількох фіналів Grand Slam за сезон, не зігравши із жодним представником топ-20 рейтинга.

Бен Шелтон, натомість, вперше в кар'єрі вийшов у фінал Грандслем. Також він став наймолодшим американським фіналістом US Open з 2003-го року.

І, на відміну від Звєрєва, Шелтон на шляху до фіналу здолав чинного чемпіона US Open Карлоса Алькараса.

Де і коли дивитись фінал

Фінальний матч між Звєрєвим та Шелтоном відбудеться у неділю, 13 вересня, о 21:00 за київським часом.

В Україні можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Раніше ми повідомляли, що перемогу в жіночому розряді між собою розіграють представниця Казахстану Єлена Рибакіна та "нейтральна" Аріна Соболенко.

Теги: Теніс
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УПЛ 12 вересня 13:00
ЛНЗ - : - Оболонь
УПЛ 12 вересня 13:00
Кривбас - : - Харків
Серія А 12 вересня 19:00
Лаціо - : - Мілан
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