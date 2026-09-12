Буде новий чемпіон: Шелтон та Звєрєв розіграють титул US Open-2026

Німець Александр Звєрєв та американець Бен Шелтон стали фіналістами US open в чоловічому одиночному розряді. Для кожного з них перемога стане першою на Відкритому чемпіонаті США.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Шлях спортсменів до фіналу

Звєрєв подолав на шляху до фіналу Лоренцо Сонего, Кантена Аліса, Алехандро Табіло, Лучано Дардері та Ботіка ван де Зандсхулпа. А в пфіфіналі здолав "нейтрального" Карена Хачанова.

Тож Александер став першим тенісистом з 2008-го року, який вийшов до кількох фіналів Grand Slam за сезон, не зігравши із жодним представником топ-20 рейтинга.

Бен Шелтон, натомість, вперше в кар'єрі вийшов у фінал Грандслем. Також він став наймолодшим американським фіналістом US Open з 2003-го року.

І, на відміну від Звєрєва, Шелтон на шляху до фіналу здолав чинного чемпіона US Open Карлоса Алькараса.

Де і коли дивитись фінал

Фінальний матч між Звєрєвим та Шелтоном відбудеться у неділю, 13 вересня, о 21:00 за київським часом.

В Україні можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.