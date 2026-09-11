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Теніс 11 вересня 2026 · 10:48

Соболенко та нова перша ракетка світу розіграють титул US Open-2026: коли фінал

Суперниці вдруге в сезоні зійдуться у вирішальному матчі "мейджора"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Соболенко та нова перша ракетка світу розіграють титул US Open-2026: коли фінал
Єлена Рибакіна після US Open-2026 стане першою у світі (фото: WTA)
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У Нью-Йорку визначилися учасниці вирішального матчу Відкритого чемпіонату США з тенісу серед жінок. У фіналі за трофей змагатимуться дві найкращі тенісистки світу – представниця Казахстану Єлена Рибакіна та "нейтральна" Аріна Соболенко.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Шлях до фіналу

У півфінальних протистояннях зійшлися всі чотири перші сіяні тенісистки. Рибакіна здійснила вольовий камбек проти американки Коко Гофф, перемігши з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.

У паралельному поєдинку Соболенко здолала іншу американку – Джессіку Пегулу у двох сетах (7:5, 6:2), зберігши шанси на захист титулу.

Соболенко та нова перша ракетка світу розіграють титул US Open-2026: коли фінал

Що відомо про битву за титул

Фінальний матч жіночого US Open-2026 відбудеться у суботу, 12 вересня. Початок зустрічі запланований на 23:00 за київським часом.

Рибакіна вперше у кар'єрі вийшла до фіналу в США. Для 27-річної тенісистки це буде четвертий вирішальний поєдинок турніру Grand Slam у кар'єрі. У 2022 році казахстанка виграла Вімблдон, а у 2023-му дійшла до фіналу Australian Open. Цього року Рибакіна вже здобула титул на Australian Open, перемігши у вирішальному матчі саме Соболенко.

Натомість Соболенко матиме шанс втретє поспіль виграти US Open. Востаннє три титули поспіль на американському мейджорі здобувала Серена Вільямс у 2012-2014 роках.

У очних зустрічах між суперницями лідирує "нейтральна" тенісистка – 10:7.

Водночас Рибакіна за підсумками US Open набрала достатню кількість рейтингових очок, щоб випередити Соболенко в рейтингу WTA. Казахстанка стане першою ракеткою світу з 14 вересня, незалежно від результату фіналу.

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Теги: Теніс
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