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Теніс 13 вересня 2026 · 11:33

Повний крах Соболенко: Рибакіна відібрала титул US Open та статус першої ракетки світу (відео)

Переможниця повторила історичний рекорд Штеффі Граф
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повний крах Соболенко: Рибакіна відібрала титул US Open та статус першої ракетки світу (відео)
Єлена Рибакіна – переможниця Відкритого чемпіонату США (фото: x.com/usopen)
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На Відкритому чемпіонаті США змінилася володарка титулу в жіночому одиночному розряді. Єлена Рибакіна у фінальному матчі зустрілася з Аріною Соболенко та здобула перемогу у боротьбі за трофей.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат фіналу.

US Open-2026. Жінки. Фінал

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Аріна Соболенко – 6:4, 5:7, 6:2

Трисетовий трилер у Нью-Йорку

Вирішальний поєдинок між першою та другою ракетками світу розтягнувся на три партії. Рибакіна змогла забрати перший сет з рахунком 6:4 завдяки єдиному брейку у п'ятому геймі та мінімальній кількості невимушених помилок. Соболенко відповіла у другій партії – прирівняти шанси їй вдалося лише наприкінці сету, закривши його на свою користь з рахунком 7:5.

Доля титулу вирішувалася у третій партії, яка тривала 41 хвилину. Рибакіна повністю перехопила ініціативу, виконавши п'ять ейсів та 15 активно виграних м'ячів. Реалізувавши два брейкпойнти, представниця Казахстану впевнено довела матч до перемоги.

Історичний тріумф та зміна лідера WTA

Цей успіх приніс Рибакіній третій трофей серії Грендслем у кар'єрі після звитяг на Вімблдоні (2022) та Australian Open (2026). Крім того, тенісистка повторила унікальний рекорд легендарної Штеффі Граф 1995 року, ставши другою гравчинею у Відкритій Ері, яка більше одного разу за сезон перемогла лідерку світового рейтингу у фіналах "мейджорів".

Завдяки виходу до фіналу та підсумковому тріумфу в Нью-Йорку Рибакіна офіційно піднімається на вершину світового рейтингу WTA. Вона перервала домінування Соболенко, яке тривало 99 тижнів поспіль, і вперше у своїй кар'єрі стане першою ракеткою світу.

Повний крах Соболенко: Рибакіна відібрала титул US Open та статус першої ракетки світу (відео)

Раніше стало відомо, що Шелтон та Звєрєв розіграють титул US Open-2026 серед чоловіків.

Теги: Теніс
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