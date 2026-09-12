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Інше 12 вересня 2026 · 21:55

Україна розгромила Болгарію та достроково вийшла у плейоф Євро-2026

Українці здобули третю перемогу поспіль на груповому етапі чемпіонату Європи
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Україна розгромила Болгарію та достроково вийшла у плейоф Євро-2026
Українські волейболісти виграли третій матч на Євро-2026 (фото: cev.eu)
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Збірна України з волейболу достроково вийшла у плейоф чоловічого чемпіонату Європи-2026. У третьому турі групового етапу українці обіграли Болгарію у чотирьох сетах та здобули третю перемогу на турнірі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Болгарія – Україна: хід матчу

Збірна України впевнено розпочала поєдинок проти Болгарії та зуміла здобути перемогу у чотирьох сетах. Українці контролювали перебіг зустрічі та зрештою довели матч до третьої перемоги поспіль на чемпіонаті Європи-2026.

Болгарам вдалося нав'язати боротьбу та забрати один сет, однак збірна України не дозволила супернику перевести матч у вирішальну п'яту партію. У підсумку Україна перемогла Болгарію та достроково гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи з волейболу 2026

Болгарія – Україна – 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Збірна України на волейбольному Євро: що далі?

Збірна України з волейболу достроково вийшла у плейоф чоловічого чемпіонату Європи-2026. У третьому турі групового етапу українці обіграли Болгарію у чотирьох сетах та здобули третю перемогу на турнірі.

Україна залишається непереможеною на чемпіонаті Європи. Завдяки перемозі над Болгарією команда гарантувала собі місце у плейоф незалежно від результатів двох останніх матчів групового раунду.

Україна вчетверте поспіль зіграє у плейоф Євро

Для збірної України це вже четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи. На попередньому турнірі українці також подолали груповий етап та дійшли до чвертьфіналу.

Тепер команда продовжить боротьбу за якомога вищу позицію у своїй групі. До завершення групового раунду українцям залишилося провести два матчі.

14 вересня збірна України зіграє проти Португалії, а 15 вересня зустрінеться з Польщею.

Читайте також звіт про матч Євро-2026 Україна – Ізраїль.

Теги: Волейбол
Головні матчі
Серія А 12 вересня 19:00
Лаціо - : - Мілан
АПЛ 12 вересня 22:00
Сандерленд - : - Арсенал
Ліга 1 12 вересня 21:45
Париж - : - Ліон
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