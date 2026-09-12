Україна розгромила Болгарію та достроково вийшла у плейоф Євро-2026

Збірна України з волейболу достроково вийшла у плейоф чоловічого чемпіонату Європи-2026. У третьому турі групового етапу українці обіграли Болгарію у чотирьох сетах та здобули третю перемогу на турнірі.

Болгарія – Україна: хід матчу

Збірна України впевнено розпочала поєдинок проти Болгарії та зуміла здобути перемогу у чотирьох сетах. Українці контролювали перебіг зустрічі та зрештою довели матч до третьої перемоги поспіль на чемпіонаті Європи-2026.

Болгарам вдалося нав'язати боротьбу та забрати один сет, однак збірна України не дозволила супернику перевести матч у вирішальну п'яту партію. У підсумку Україна перемогла Болгарію та достроково гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи з волейболу 2026

Болгарія – Україна – 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Збірна України на волейбольному Євро: що далі?

Збірна України з волейболу достроково вийшла у плейоф чоловічого чемпіонату Європи-2026. У третьому турі групового етапу українці обіграли Болгарію у чотирьох сетах та здобули третю перемогу на турнірі.

Україна залишається непереможеною на чемпіонаті Європи. Завдяки перемозі над Болгарією команда гарантувала собі місце у плейоф незалежно від результатів двох останніх матчів групового раунду.

Україна вчетверте поспіль зіграє у плейоф Євро

Для збірної України це вже четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи. На попередньому турнірі українці також подолали груповий етап та дійшли до чвертьфіналу.

Тепер команда продовжить боротьбу за якомога вищу позицію у своїй групі. До завершення групового раунду українцям залишилося провести два матчі.

14 вересня збірна України зіграє проти Португалії, а 15 вересня зустрінеться з Польщею.