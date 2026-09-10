Непростий старт: Україна перемогла Ізраїль на Євро-2026 з волейболу

Збірна України стартувала на чемпіонаті Європи з волейболу з перемоги. Команда Рауля Лосано попри невпевнений старт, перемогли збірну Ізраїля з рахунком 3:1.

Чемпіонат Європи-2026, Група B, 1 тур

Ізраїль - Україна - 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

Перебіг матчу

Першу партію набагато успішніше почали ізраїльтяни - в якийсь момент вони навіть змогли відірватися на 5 очок. Проте ближче до середини "синьо-жовтим" вдалося перехопити ініціативу та все ж вирвати перемогу.

Другий сет став значно комфортнішим для українців, які конвертували цей комфорт в перемогу з рахунком 25:19. На жаль, в третьому сеті наша збірна знову підпустила суперника - і Ізраїль зміг забрати один сет.

Та в четвертій партії шансів ізраїльтянам вже не давали - в підсумку "синьо-жовті" святкували перемогу.

Наступні суперники України

Груповий етап на Євро проходить за коловою системою, тож збірна України зіграє ще чотири матчі. Мінімальна задлача для "синьо-жовтих" - потрапити в топ-4 групиB, що дозволить нашій збірній вийти в плей-офф.

Надалі змагання проходитиме за звичною системою матчів на виліт. Наступними суперниками України стануть збірні Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. Так, вже завтра, 11 вересня, о 16:00 Україна зіграє із македонцями.