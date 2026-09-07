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Інше 07 вересня 2026 · 12:14

Чи зіграє Плотницький: збірна України з волейболу оголосила заявку на Євро-2026

Рауль Лосано взяв на чемпіонат 14 волейболістів, а дебютувати зможуть одразу четверо
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Чи зіграє Плотницький: збірна України з волейболу оголосила заявку на Євро-2026
Збірна України з волейболу (фото: volleyballworld.com)
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Чоловіча збірна України з волейболу визначилася з остаточним ростером на майбутній чемпіонат Європи-2026. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано відсіяв чотирьох виконавців із розширеного списку та сформував заявку з 14 гравців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт".

Втрати лідерів та кадрові рішення

Поза підсумковою заявкою національної команди опинилися пасуючий Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк і догравальник Олександр Наложний. Крім того, через проблеми зі здоров'ям "синьо-жовтим" не допоможе один із ключових виконавців – догравальник Ілля Ковальов, який у 2023 році виходив із командою до чвертьфіналу Євро.

Водночас шанс виступити на чемпіонаті Європи отримали одразу чотири дебютанти: Максим Тонконог, Дмитро Янчук, Денис Велецький та Ярослав Пампушко. Також до складу повернувся блокувальник Максим Дрозд, який пропустив попередню континентальну першість через травму.

Остаточний склад збірної України:

  • Пасуючі: Юрій Синиця ("Гебей", Китай), Сергій Євстратов ("Університатя Крайова", Румунія)
  • Діагональні: Василь Тупчій ("Барком-Кажани"), Максим Тонконог ("Лубе Чівітанова", Італія)
  • Догравальники: Олег Плотницький ("Перуджа", Італія), Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція), Євген Кісілюк ("Сталь Ниса", Польща), Тимофій Полуян ("Ніцца", Франція)
  • Блокувальники: Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава", Польща), Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Максим Дрозд, Денис Велецький (обидва – "Епіцентр-Подоляни")
  • Ліберо: Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани"), Олександр Бойко ("Югострой", Чехія)

Суперники на груповому етапі

34-й чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків пройде з 9 по 27 вересня 2026 року в 7 містах Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. Європейська першість учетверте поспіль проводитиметься в чотирьох країнах за участю 24 національних збірних.

Україна на першому етапі зіграє в групі В у болгарській Софії. Свій шлях на турнірі наша збірна розпочне у четвер, 10 вересня, поєдинком проти команди Ізраїлю. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Окрім ізраїльтян, суперниками підопічних Рауля Лосано у груповому раунді стануть збірні Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі.

Раніше ми писали, що збірна України з баскетболу зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027.

Теги: Волейбол Збірна України
Головні матчі
Ла Ліга 7 вересня 20:00
Хетафе - : - Сельта
Ла Ліга 7 вересня 22:30
Ельче - : - Реал Сосьєдад
Серія А 7 вересня 21:45
Удінезе - : - Лаціо
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