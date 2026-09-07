Чи зіграє Плотницький: збірна України з волейболу оголосила заявку на Євро-2026

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася з остаточним ростером на майбутній чемпіонат Європи-2026. Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано відсіяв чотирьох виконавців із розширеного списку та сформував заявку з 14 гравців.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт".
Поза підсумковою заявкою національної команди опинилися пасуючий Віталій Щитков, діагональний Олександр Бойко, блокувальник Андрій Челеняк і догравальник Олександр Наложний. Крім того, через проблеми зі здоров'ям "синьо-жовтим" не допоможе один із ключових виконавців – догравальник Ілля Ковальов, який у 2023 році виходив із командою до чвертьфіналу Євро.
Водночас шанс виступити на чемпіонаті Європи отримали одразу чотири дебютанти: Максим Тонконог, Дмитро Янчук, Денис Велецький та Ярослав Пампушко. Також до складу повернувся блокувальник Максим Дрозд, який пропустив попередню континентальну першість через травму.
Остаточний склад збірної України:
34-й чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків пройде з 9 по 27 вересня 2026 року в 7 містах Італії, Болгарії, Румунії та Фінляндії. Європейська першість учетверте поспіль проводитиметься в чотирьох країнах за участю 24 національних збірних.
Україна на першому етапі зіграє в групі В у болгарській Софії. Свій шлях на турнірі наша збірна розпочне у четвер, 10 вересня, поєдинком проти команди Ізраїлю. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.
Окрім ізраїльтян, суперниками підопічних Рауля Лосано у груповому раунді стануть збірні Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі.
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