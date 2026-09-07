Сыграет ли Плотницкий: сборная Украины по волейболу объявила заявку на Евро-2026

Мужская сборная Украины по волейболу определилась с окончательным ростером на предстоящий чемпионат Европы-2026. Тренерский штаб во главе с Раулем Лосано отсеял четырех исполнителей из расширенного списка и сформировал заявку из 14 игроков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт" .

Потери лидеров и кадровые решения

Вне итоговой заявки национальной команды оказались связующий Виталий Щитков, диагональный Александр Бойко, центральный блокирующий Андрей Челеняк и доигровщик Александр Наложный. Кроме того, из-за проблем со здоровьем "сине-желтым" не поможет один из ключевых игроков - доигровщик Илья Ковалев, который в 2023 году вместе с командой дошёл до четвертьфинала Евро.

В то же время шанс выступить на чемпионате Европы получили сразу четыре дебютанта: Максим Тонконог, Дмитрий Янчук, Денис Велецкий и Ярослав Пампушко. Также в состав вернулся центральный блокирующий Максим Дрозд, который пропустил предыдущий континентальный турнир из-за травмы.

Окончательный состав сборной Украины:

Связующие: Юрий Синица ("Гэбэй", Китай), Сергей Евстратов ("Университатя Крайова", Румыния)

Юрий Синица ("Гэбэй", Китай), Сергей Евстратов ("Университатя Крайова", Румыния) Диагональные: Василий Тупчий ("Барком-Кажани"), Максим Тонконог ("Лубе Чивитанова", Италия)

Василий Тупчий ("Барком-Кажани"), Максим Тонконог ("Лубе Чивитанова", Италия) Доигровщики: Олег Плотницкий ("Перуджа", Италия), Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция), Евгений Кисилюк ("Сталь Ниса", Польша), Тимофей Полуян ("Ницца", Франция)

Олег Плотницкий ("Перуджа", Италия), Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция), Евгений Кисилюк ("Сталь Ниса", Польша), Тимофей Полуян ("Ницца", Франция) Блокирующие: Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша), Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Максим Дрозд, Денис Велецкий (оба - "Эпицентр-Подоляне")

Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша), Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Максим Дрозд, Денис Велецкий (оба - "Эпицентр-Подоляне") Либеро: Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани"), Александр Бойко ("Югострой", Чехия)

Соперники на групповом этапе

34-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 9 по 27 сентября 2026 в 7 городах Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Европейское первенство в четвертый раз подряд будет проводиться в четырех странах с участием 24 национальных сборных.

Украина на первом этапе сыграет в группе В в болгарской Софии. Свой путь на турнире наша сборная начнет в четверг, 10 сентября, поединком против команды Израиля. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

Кроме израильтян соперниками подопечных Рауля Лосано в групповом раунде станут сборные Северной Македонии, Болгарии, Португалии и Польши.