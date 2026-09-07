Сыграет ли Плотницкий: сборная Украины по волейболу объявила заявку на Евро-2026

Мужская сборная Украины по волейболу определилась с окончательным ростером на предстоящий чемпионат Европы-2026. Тренерский штаб во главе с Раулем Лосано отсеял четырех исполнителей из расширенного списка и сформировал заявку из 14 игроков.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Вне итоговой заявки национальной команды оказались связующий Виталий Щитков, диагональный Александр Бойко, центральный блокирующий Андрей Челеняк и доигровщик Александр Наложный. Кроме того, из-за проблем со здоровьем "сине-желтым" не поможет один из ключевых игроков - доигровщик Илья Ковалев, который в 2023 году вместе с командой дошёл до четвертьфинала Евро.
В то же время шанс выступить на чемпионате Европы получили сразу четыре дебютанта: Максим Тонконог, Дмитрий Янчук, Денис Велецкий и Ярослав Пампушко. Также в состав вернулся центральный блокирующий Максим Дрозд, который пропустил предыдущий континентальный турнир из-за травмы.
Окончательный состав сборной Украины:
34-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 9 по 27 сентября 2026 в 7 городах Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. Европейское первенство в четвертый раз подряд будет проводиться в четырех странах с участием 24 национальных сборных.
Украина на первом этапе сыграет в группе В в болгарской Софии. Свой путь на турнире наша сборная начнет в четверг, 10 сентября, поединком против команды Израиля. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.
Кроме израильтян соперниками подопечных Рауля Лосано в групповом раунде станут сборные Северной Македонии, Болгарии, Португалии и Польши.
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