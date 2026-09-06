Драма в Нью-Йорке: Костюк отыграла 5 матчболов сквозь слезы и боль, но выбыла с US Open

Вторая ракетка Украины а 11-я в мировом рейтинге Марта Костюк остановилась в шаге от четвертьфинала Открытого чемпионата США-2026. В драматическом поединке четвертого круга украинка в трех сетах уступила чешке Линде Носковой, повторив свой рекорд на кортах Нью-Йорка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

US Open-2026. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Линда Носкова (Чехия) – 5:7, 7:5, 4:6

Эпическая битва на корте

Соперницей Марты стала шестая ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Линда Носкова из Чехии. Для теннисисток это была уже третья очная встреча в сезоне: после победы украинки на грунте в Мадриде Носкова обыграла Костюк в полуфинале травяного "мейджора", а теперь повторила свой успех на харде в США.

Первый сет прошел в нервной борьбе с серией взаимных брейков, но в конце партии чешка оказалась точнее – 7:5. Во втором сете на корте разгорелась настоящая драма: Марта почувствовала сильную боль в запястье и расплакалась прямо во время поединка.

Несмотря на проблемы со здоровьем и счет 3:5, украинка проявила стальной характер, отыграла два матчбола на подаче соперницы и вырвала партию со счетом 7:5.

В решающем сете Носкова снова вырвалась вперед. В десятом гейме на грани вылета Костюк смогла спасти еще три матчбола, однако сделать окончательный камбэк и сравнять счет не удалось.

Итоги для Марты в США

Костюк во второй раз в карьере остановилась в четвертом круге US Open, который остается ее лучшим результатом на американском "мейджоре". Тем не менее этот сезон оказался для украинки стабильно успешным на турнирах Грендслем - она трижды доходила до 1/8 финала, в частности играла в полуфинале "Ролан Гаррос".

После вылета Костюк Украина потеряла последнюю представительницу в одиночном разряде Открытого чемпионата США. А Носкова в четвертьфинале сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко.