Последний матч Монфиса: муж Свитолиной официально попрощался с турнирами Grand Slam (видео)

Легендарный французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Светолиной Гаэль Монфис подошел к финишной прямой в своей 23-летней профессиональной карьере. На открытом чемпионате США-2026 француз провел свой последний поединок в турнирах серии Grand Slam.

Прощальный поединок в Нью-Йорке

Во втором круге US Open-2026 Монфис, находящийся на 311-й позиции рейтинга ATP и получивший вайлдкард от организаторов, уступил 15-й ракетке мира Лернеру Тьену из США. Поединок длился 2 часа и 18 минут и завершился победой американца в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:3.

Свое выступление на турнире Монфис начал в день 40-летия (1 сентября), пройдя в первом раунде парагвайца Адольфо Даниэля Вальехо. Благодаря этому Гаэль стал старейшим теннисистом с 1992 года, которому удалось выиграть матч на US Open.

Сразу после завершения встречи с Тьеном организаторы устроили на корте торжественную церемонию, подарили ветерану памятную фотографию и показали на экране трогательное видео с самыми яркими моментами его карьеры.

Финал карьеры в Париже

Во время итогового интервью на корте француз не сдерживал эмоций и поблагодарил болельщиков за многолетнюю поддержку, подчеркнув, что всегда старался дарить зрителям яркое шоу.

"Впервые я приехал сюда в 2003 году – тогда еще для участия в юниорском турнире. И вот я здесь в 2026 году. Это был долгий путь. Для меня было огромной честью все эти годы играть перед вами. Я старался изо всех сил показывать теннис высочайшего уровня и устраивать для вас настоящее шоу. Я никогда этого не забуду", - сказал Монфис.

Последним профессиональным турниром в карьере экс-шестой ракетки мира станет домашний турнир серии АТР 1000 в Париже в начале ноября, после чего Гаэль окончательно завершит выступления.

За свою долгую карьеру он одержал почти 600 побед и дважды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема.