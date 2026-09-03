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Футбол 03 сентября 2026 · 23:55

Сикана не остановить: украинец решил судьбу матча в Бельгии и продлил голевую серию

Украинский форвард "Андерлехта" открыл счет забитым мячам в чемпионате
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сикана не остановить: украинец решил судьбу матча в Бельгии и продлил голевую серию
Даниил Сикан (фото: x.com/rscanderlecht)
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Украинский нападающий бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан продолжает демонстрировать поразительную результативность. В перенесенном матче 3-го тура национального первенства против "Кортрейка" форвард отличился победным голом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Первый мяч в чемпионате

Клуб украинца подходил к поединку в приподнятом настроении после успешного выхода в основной этап Лиги Европы. Сам Сикан ранее отмечался исключительно в еврокубковой квалификации (5 мячей), однако в игре с "Кортрейком" сумел отличиться и в Лиге Жупиле.

Решающий эпизод произошел на 43-й минуте встречи, когда Даниил замкнул результативный пас защитника Али Маамара. Нападающий мог отличиться еще в самом начале игры, но не реализовал момент на 12-й минуте. В итоге, этот гол стал единственным в противостоянии и принес брюссельцам минимальную победу (1:0).

Сикана не остановить: украинец решил судьбу матча в Бельгии и продлил голевую серию

Впечатляющая статистика форварда

Забитый мяч стал для 25-летнего украинца уже третьим подряд во всех турнирах и шестым в сезоне-2026/27, для чего ему понадобилось провести 10 поединков.

Благодаря полученным трем очкам "Андерлехт" поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии, имея в активе 6 зачетных пунктов после четырех сыгранных матчей.

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Теги: Футбол
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