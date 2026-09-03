Мудрик провел первую тренировку в "Тоттенхэме": когда состоится дебют (видео)

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба .

Первый выход в новом клубе

Лондонский клуб выложил в своих социальных сетях подборку фото и видео с первой тренировки украинца. Пресс-служба показала выход Мудрика из раздевалки, а также его беговую и игровую работу на базе.

Напомним, переход состоялся в конце летнего трансферного окна – 1 сентября Мудрик присоединился к "Тоттенхэму" из "Челси" на правах аренды до конца сезона-2026/27 с необязательным правом выкупа.

Одним из главных факторов трансфера стало то, что "шпор" возглавляет Роберто Де Дзерби – специалист, с которым Мудрик уже работал в донецком "Шахтере".

Положение команды и возможный дебют

Ситуация для "Тоттенхэма" на старте сезона остается сложной – команда Де Дзерби занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, не взяв ни одного очка в первых двух турах.

Дебютировать за новый клуб Мудрик сможет уже в эту субботу, 5 сентября, против "Ноттингем Форест". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.