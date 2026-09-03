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Футбол 03 сентября 2026 · 22:57

Мудрик провел первую тренировку в "Тоттенхэме": когда состоится дебют (видео)

"Шпоры" показали свежие кадры с украинцем после его громкого перехода из "Челси"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мудрик провел первую тренировку в "Тоттенхэме": когда состоится дебют (видео)
Михаил Мудрик потренировался с новыми партнерами (фото: instagram.com/spursofficial)
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Украинский вингер Михаил Мудрик приступил к полноценной подготовке в составе лондонского "Тоттенхэма".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Первый выход в новом клубе

Лондонский клуб выложил в своих социальных сетях подборку фото и видео с первой тренировки украинца. Пресс-служба показала выход Мудрика из раздевалки, а также его беговую и игровую работу на базе.

Напомним, переход состоялся в конце летнего трансферного окна – 1 сентября Мудрик присоединился к "Тоттенхэму" из "Челси" на правах аренды до конца сезона-2026/27 с необязательным правом выкупа.

Одним из главных факторов трансфера стало то, что "шпор" возглавляет Роберто Де Дзерби – специалист, с которым Мудрик уже работал в донецком "Шахтере".

Мудрик провел первую тренировку в &quot;Тоттенхэме&quot;: когда состоится дебют (видео)

Мудрик провел первую тренировку в &quot;Тоттенхэме&quot;: когда состоится дебют (видео)

Положение команды и возможный дебют

Ситуация для "Тоттенхэма" на старте сезона остается сложной – команда Де Дзерби занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, не взяв ни одного очка в первых двух турах.

Дебютировать за новый клуб Мудрик сможет уже в эту субботу, 5 сентября, против "Ноттингем Форест". Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Теги: Футбол Чемпионат Англии Тоттенхэм
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