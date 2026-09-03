Мудрик провів перше тренування в "Тоттенхемі": коли відбудеться дебют (відео)

Український вінгер Михайло Мудрик розпочав повноцінну підготовку у складі лондонського "Тоттенхема".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу лондонського клубу.
Лондонський клуб виклав у своїх соціальних мережах добірку фото і відео з першого тренування українця. Прес-служба показала вихід Мудрика з роздягальні, а також його бігову та ігрову роботу на базі.
Нагадаємо, перехід відбувся наприкінці літнього трансферного вікна – 1 вересня Мудрик приєднався до "Тоттенхема" з "Челсі" на правах оренди до кінця сезону-2026/27 із необов'язковим правом викупу.
Одним із головних факторів трансферу стало те, що "шпор" очолює Роберто Де Дзербі – фахівець, з яким Мудрик уже працював у донецькому "Шахтарі".
Ситуація для "Тоттенхема" на старті сезону залишається складною – команда Де Дзербі посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ, не здобувши жодного очка в перших двох турах.
Дебютувати за новий клуб Мудрик зможе вже цієї суботи, 5 вересня, проти "Ноттінгем Форест". Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.
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