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Футбол 03 вересня 2026 · 22:57

Мудрик провів перше тренування в "Тоттенхемі": коли відбудеться дебют (відео)

"Шпори" показали свіжі кадри з українцем після його гучного переходу з "Челсі"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мудрик провів перше тренування в "Тоттенхемі": коли відбудеться дебют (відео)
Михайло Мудрик потренувався з новими партнерами (фото: instagram.com/spursofficial)
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Український вінгер Михайло Мудрик розпочав повноцінну підготовку у складі лондонського "Тоттенхема".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу лондонського клубу.

Перший вихід у новому клубі

Лондонський клуб виклав у своїх соціальних мережах добірку фото і відео з першого тренування українця. Прес-служба показала вихід Мудрика з роздягальні, а також його бігову та ігрову роботу на базі.

Нагадаємо, перехід відбувся наприкінці літнього трансферного вікна – 1 вересня Мудрик приєднався до "Тоттенхема" з "Челсі" на правах оренди до кінця сезону-2026/27 із необов'язковим правом викупу.

Одним із головних факторів трансферу стало те, що "шпор" очолює Роберто Де Дзербі – фахівець, з яким Мудрик уже працював у донецькому "Шахтарі".

Мудрик провів перше тренування в &quot;Тоттенхемі&quot;: коли відбудеться дебют (відео)

Мудрик провів перше тренування в &quot;Тоттенхемі&quot;: коли відбудеться дебют (відео)

Становище команди та можливий дебют

Ситуація для "Тоттенхема" на старті сезону залишається складною – команда Де Дзербі посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ, не здобувши жодного очка в перших двох турах.

Дебютувати за новий клуб Мудрик зможе вже цієї суботи, 5 вересня, проти "Ноттінгем Форест". Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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Теги: Футбол Чемпіонат Англії Тоттенхэм
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