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Баскетбол 03 вересня 2026 · 20:06

Приклад для Забарного: українська баскетболістка ризикує пропустити сезон, але не гратиме з росіянкою

Донька воїна ЗСУ принципово відмовилася від виступів за топовий університет США
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Приклад для Забарного: українська баскетболістка ризикує пропустити сезон, але не гратиме з росіянкою
Катерина Коваль (фото: instagram.com/kateekovall)
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Перспективна українська баскетболістка Катерина Коваль ухвалила принципове рішення в американській студентській лізі NCAA. 20-річна спортсменка залишила команду "LSU Тайгерс" після того, як керівництво університету підписало контракт із російською гравчинею.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Принципова позиція українки

Своє рішення розірвати угоду з Університетом Луїзіани українка оголосила публічно. За словами Катерини, її батько зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, а близькі люди зазнали поранень і загинули від російських обстрілів. Саме тому виступати в одному колективі з представницею країни-агресорки Анною Мінаєвою для неї виявилося неприпустимим.

"Мій батько служить у Збройних силах України та відчуває величезну гордість, захищаючи свою країну від російської агресії. Для мене ця війна не є чимось далеким чи абстрактним. Близькі мені люди загинули та зазнали поранень під час російських атак, а місця, де я зростала й уперше почала грати в баскетбол, були зруйновані ракетними ударами.

Своєчасність цієї ситуації та її глибоко особистий вплив на мене, мою родину та тих, про кого ми дбаємо і хто продовжує проживати цю війну та боротися в ній, зрештою змусили мене замислитися, чи залишається LSU правильним місцем для мене", - написала українка в офіційній заяві.

Приклад для Забарного: українська баскетболістка ризикує пропустити сезон, але не гратиме з росіянкою

Ситуацію намагалася загладити головна тренерка команди Кім Малкі. Наставниця закликала українку та росіянку стати "амбасадорками єднання" і нібито допомогти зупинити війну. На що Коваль відповіла скептичною відмовою та забрала документи з навчального закладу.

Загроза пропуску сезону

Оскільки росіянку підписали після закриття офіційного трансферного вікна, Катерина опинилася у складній юридичній ситуації. Тепер 20-річна баскетболістка ризикує повністю пропустити сезон-2026/27.

Наразі українська спортсменка чекає на спеціальний дозвіл від керівництва NCAA. Якщо організація врахує форс-мажорні та морально-етичні обставини ситуації, Коваль зможе заявитися за інший американський університет.

У минулому сезоні за "LSU Тайгерс" українка провела 35 матчів, набираючи в середньому 8,3 очка та роблячи 6,3 підбирання за гру.

Раніше ми писали, що чоловіча збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027.

Теги: Баскетбол
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