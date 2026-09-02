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Теніс 02 вересня 2026 · 23:30

Костюк пройшла до 1/16 фіналу US Open, вибивши ексчемпіонку турніру

Українка здобула впевнену перемогу над американською суперницею
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Костюк пройшла до 1/16 фіналу US Open, вибивши ексчемпіонку турніру
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала друге коло Відкритого чемпіонату США. У матчі 1/32 фіналу US Open-2026 11-та ракетка світу впевнено перемогла колишню третю ракетку світу та чемпіонку турніру 2017 року Слоан Стівенс – 6:1, 7:5. Поєдинок тривав 1 годину та 27 хвилин.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Костюк впевнено розпочала матч

Марта з перших розіграшів заволоділа ініціативою та не дозволила суперниці нав'язати свою гру. Українка двічі зробила брейк і впевнено забрала першу партію – 6:1.

У другому сеті Стівенс змогла додати та нав'язати Костюк значно серйознішу боротьбу. Американка мала шанс зрівняти рахунок у матчі, однак у десятому геймі Марта на власній подачі відіграла сетбол.

Після цього українка перехопила ініціативу та зуміла завершити партію на свою користь – 7:5.

Марта вдруге поспіль перемогла Стівенс

Для Костюк це вже друга перемога над Стівенс поспіль. Востаннє тенісистки зустрічалися лише два тижні тому на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, де українка також виграла у двох сетах – 7:5, 7:5.

У першому колі нинішнього US Open Марта здолала австралійку Сторм Хантер. Тепер українська тенісистка зіграє у третьому раунді американського мейджору. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між австралійкою Кімберлі Біррелл та нейтральною Єкатериною Александровою.

Для Костюк це вже четвертий вихід до третього кола US Open у кар'єрі та третій поспіль. Найкращим результатом Марти на американському мейджорі залишається вихід до 1/8 фіналу у 2025 році.

Раніше українських вболівальників перемогою потішила Олександра Олійникова: для неї нинішній турнір у Нью-Йорку є другим.

Теги: Марта Костюк Теніс
Головні матчі
Кубок Італії Матч завершився
Удінезе 0:0 Венеція
US Open Матч завершився
Марта Костюк 0:0 Слоан Стівенс
US Open 3 вересня 00:00
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