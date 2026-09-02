Олійникова здобула першу перемогу на US Open в кар'єрі і зіграє проти суперниці з топ-20

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно розпочала виступи в основній сітці Відкритого чемпіонату США. У першому колі вона в двох сетах здолала американку Різ Брантмаєр.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Для перемоги над 431-ю ракеткою світу Різ Брантмаєр Олійниковій знадобилася 1 година та 39 хвилин. Це була перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні.
US Open-2026. Жінки. 1-й раунд
Олександра Олійникова (Україна) - Різ Брантмаєр (США) - 6:4, 6:4
Для Олійникової це другий виступ на турнірі в Нью-Йорку та перший вихід до 1/32 фіналу. Минулого сезону Олександра зупинилася ще на старті кваліфікаційного раунду.
У другому колі US Open Олександра зіграє проти 18-ї ракетки світу Александри Еали. Раніше цього сезону українка вже зустрічалася з представницею Філіппін на ґрунтовому турнірі у Страсбурзі - і перемогла.
Завдяки цьому успіху Олійникова стала вже четвертою представницею України у 1/32 фіналу US Open-2026. Раніше до другого раунду престижного турніру серії Грендслем успішно пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева.
Раніше ми писали, що Світоліна та Костюк вже отримали нових суперниць на US Open-2026.