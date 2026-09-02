Олійникова здобула першу перемогу на US Open в кар'єрі і зіграє проти суперниці з топ-20

Українська тенісистка Олександра Олійникова успішно розпочала виступи в основній сітці Відкритого чемпіонату США. У першому колі вона в двох сетах здолала американку Різ Брантмаєр.

Впевнений старт та дебютний успіх

Для перемоги над 431-ю ракеткою світу Різ Брантмаєр Олійниковій знадобилася 1 година та 39 хвилин. Це була перша очна зустріч тенісисток на професійному рівні.

US Open-2026. Жінки. 1-й раунд

Олександра Олійникова (Україна) - Різ Брантмаєр (США) - 6:4, 6:4

Для Олійникової це другий виступ на турнірі в Нью-Йорку та перший вихід до 1/32 фіналу. Минулого сезону Олександра зупинилася ще на старті кваліфікаційного раунду.

Наступна суперниця та успіх українок

У другому колі US Open Олександра зіграє проти 18-ї ракетки світу Александри Еали. Раніше цього сезону українка вже зустрічалася з представницею Філіппін на ґрунтовому турнірі у Страсбурзі - і перемогла.

Завдяки цьому успіху Олійникова стала вже четвертою представницею України у 1/32 фіналу US Open-2026. Раніше до другого раунду престижного турніру серії Грендслем успішно пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева.