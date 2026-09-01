Крок до українського дербі: Світоліна та Костюк отримали нових суперниць на US Open

Еліна Світоліна та Марта Костюк впевнено стартували на останньому "мейджорі" сезону – Відкритому чемпіонаті США. Успішний початок наблизив першу та другу ракетки України до потенційного протистояння на пізній стадії змагань.

З ким лідерки вітчизняного тенісу зіграють у другому колі – повідомляє Sport RBC.UA .

Нові бар'єри для українок

Марта Костюк розпочала виступи у Нью-Йорку з переконливої перемоги над австралійкою Сторм Гантер у двох сетах. Еліна Світоліна, яка перед цим у дуеті з чоловіком Гаелем Монфісом дійшла до півфіналу в міксті, в одиночці впевнено вибила аргентинку Солану Сьєру.

У другому колі Світоліна проведе свій перший очний поєдинок проти австралійки Маї Джойнт, яка здолала в трьох сетах "нейтральну" Людмилу Самсонову ( 3:6, 6:2, 6:2).

На Костюк чекає дуель із чемпіонкою US Open-2017 Слоун Стівенс, яку Марта зовсім нещодавно обіграла на турнірі в Цинциннаті. Стівенс у першому колі розбила Клару Таусон з Данії (6:4, 6:1).

Свої поєдинки другого кола Світоліна та Костюк проведуть у середу, 2 вересня.

Шанс на український півфінал

Якщо обидві українки продовжуватимуть переможну серію, турнірна сітка зведе Світоліну та Костюк в очному півфінальному дербі.

Серед інших українських тенісисток свої матчі першого раунду на US Open-2026 ще очікують Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Натомість Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур припинили виступи на турнірі.