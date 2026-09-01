Шаг к украинскому дерби: Свитолина и Костюк получили новых соперниц на US Open

Элина Свитолина и Марта Костюк уверенно стартовали на последнем "мейджоре" сезона - Открытом чемпионате США. Успешное начало приблизило первую и вторую ракетку Украины к потенциальному противостоянию на поздней стадии соревнований.

С кем лидеры отечественного тенниса сыграют во втором круге – сообщает Sport RBC.UA.

Новые барьеры для украинок

Марта Костюк начала выступления в Нью-Йорке с убедительной победы над австралийкой Сторм Гантер в двух сетах. Элина Свитолина, которая до этого в дуэте с мужем Гаэлем Монфисом дошла до полуфинала в миксте, в одиночке уверенно выбила аргентинку Солану Сьерру.

Во втором круге Свитолина проведет свой первый очный поединок против австралийки Майи Джойнт, которая в трех сетах одолела "нейтральную" Людмилу Самсонову (3:6, 6:2, 6:2).

Костюк ждет дуэль с чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс, которую Марта совсем недавно обыграла на турнире в Цинциннати. Стивенс в первом круге разгромила Клару Таусон из Дании (6:4, 6:1).

Свои матчи второго круга Свитолина и Костюк проведут в среду, 2 сентября.

Шанс на украинский полуфинал

Если обе украинки продолжат победную серию, турнирная сетка сведет Свитолину и Костюк в очном полуфинальном дерби.

Среди других украинских теннисисток свои матчи первого круга на US Open-2026 еще предстоит провести Александре Олейниковой и Юлии Стародубцевой. В то же время Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур завершили выступления на турнире.