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Бокс 01 сентября 2026 · 12:10

Прощальный поединок: Усик встретится с Уайлдером в 2027 году

Команда украинского чемпиона нацелена на грандиозный поединок против "Бронзового бомбардировщика"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Прощальный поединок: Усик встретится с Уайлдером в 2027 году
Александр Усик (Фото: usykaa, Instagram)
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Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик определился с соперником для следующего поединка. Украинский боксер встретится в ринге с американским нокаутером Деонтеем Уайлдером.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Ring Magazine.

Дата, место и детали противостояния

Как сообщил директор команды Усика Сергей Лапин, потенциальный бой планируется провести на территории США в марте 2027-го года.

40-летний Деонтей Уайлдер является бывшим обладателем пояса WBC в хевивейте (2015–2020) и отметился 10 успешными защитами титула. Американский нокаутер известен рекордной серией из 32 побед подряд нокаутом с начала карьеры, хотя в своих последних 10 поединках выходил победителем лишь пять раз.

Предпосылки и состояние в дивизионе

Напомним, в мае во время вечера бокса в египетской Гизе Александр Усик защитил титул WBC в поединке против звезды кикбоксинга Рико Верховена, остановив соперника техническим нокаутом за секунду до финального гонга в 11 раунде.

В конце июня 39-летний украинец отказался от своих чемпионских поясов IBF, WBC и WBA, чтобы предоставить возможность молодым боксерам бороться за титулы.

Также это решение позволило украинской звезде быть свободнее в выборе соперника.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик отреагировал на сенсационное поражение Итаумы и назвал главный урок сражения с Хрговичем.

Теги: Бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер
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