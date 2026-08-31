Усик отреагировал на сенсационное поражение Итаумы и назвал главный урок боя с Хрговичем

Александр Усик прокомментировал неожиданную развязку боя между Филиппом Хрговичем и Мозесом Итаумой за вакантный титул IBF в супертяжелом весе. Украинец отдельно обратился к обоим боксерам после драматического поединка.

Реакция Усика на сенсацию в хевивейте

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе поздравил Хрговича с победой и подчеркнул непредсказуемость бокса.

"Бой Итаумы против Хрговича – еще одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Все может случиться, как только ты выходишь на ринг", – написал Усик в соцсети X.

Украинец также поддержал Итауму, для которого этот поединок стал первым поражением на профессиональном уровне.

"Мозес, это не конец. Возвращайся сильнее и продолжай двигаться вперед. Твое путешествие только начинается!" – добавил Усик.

The Itauma vs Hrgovic fight is other reminder of show unpredictable boxing can be. Любой может лопнуть один раз, и ты ступишь в крест.



Отличия, Filip на большой битве!



Moses, this is not the end. Нажмите back stronger and keep moving forward. Your journey имеет только… pic.twitter.com/aSltn8rMIY — Oleksandr Usyk (@usykaa) August 31, 2026

Как Хргович получил титул IBF

Итаума уверенно начал бой и по итогам восьми раундов, по оценкам судей, забирал все раунды. Однако в девятой трехминутке ситуация кардинально изменилась. Хргович оттеснил соперника к канатам и начал мощную атаку. Хорват серией ударов попал в голову Итаумы, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом Хргович одержал победу техническим нокаутом и завоевал вакантный пояс IBF.

Для Итаумы это было первое поражение в профессиональной карьере. Его рекорд теперь составляет 14 побед и одно поражение, 12 побед он одержал нокаутом.

Хргович одержал 21-ю победу в профи, 16-ю – досрочно, потерпев одно поражение. Он стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе из Хорватии.

Титул IBF оставался вакантным после того, как Усик в июне освободил свои чемпионские пояса.