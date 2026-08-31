rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 31 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Бокс Усик отреагировал на сенсационное поражение Итаумы и назвал главный урок боя с Хрговичем
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 31 августа 2026 · 18:36

Усик отреагировал на сенсационное поражение Итаумы и назвал главный урок боя с Хрговичем

Украинец поддержал молодого британца, потерпевшего первое поражение в карьере
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Усик отреагировал на сенсационное поражение Итаумы и назвал главный урок боя с Хрговичем
Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Add as a preferred source on Google

Александр Усик прокомментировал неожиданную развязку боя между Филиппом Хрговичем и Мозесом Итаумой за вакантный титул IBF в супертяжелом весе. Украинец отдельно обратился к обоим боксерам после драматического поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Х бывшего абсолютного чемпиона.

Реакция Усика на сенсацию в хевивейте

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе поздравил Хрговича с победой и подчеркнул непредсказуемость бокса.

"Бой Итаумы против Хрговича – еще одно напоминание о том, насколько непредсказуемым может быть бокс. Все может случиться, как только ты выходишь на ринг", – написал Усик в соцсети X.

Украинец также поддержал Итауму, для которого этот поединок стал первым поражением на профессиональном уровне.

"Мозес, это не конец. Возвращайся сильнее и продолжай двигаться вперед. Твое путешествие только начинается!" – добавил Усик.

Как Хргович получил титул IBF

Итаума уверенно начал бой и по итогам восьми раундов, по оценкам судей, забирал все раунды. Однако в девятой трехминутке ситуация кардинально изменилась. Хргович оттеснил соперника к канатам и начал мощную атаку. Хорват серией ударов попал в голову Итаумы, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом Хргович одержал победу техническим нокаутом и завоевал вакантный пояс IBF.

Для Итаумы это было первое поражение в профессиональной карьере. Его рекорд теперь составляет 14 побед и одно поражение, 12 побед он одержал нокаутом.

Хргович одержал 21-ю победу в профи, 16-ю – досрочно, потерпев одно поражение. Он стал первым чемпионом мира в супертяжелом весе из Хорватии.

Титул IBF оставался вакантным после того, как Усик в июне освободил свои чемпионские пояса.

Ранее Мозес Итаума впервые прокомментировал сенсационное поражение Филиппа Хрговича.

Теги: Бокс Александр Усик
Главные новости
Успешный старт: Свитолина начала US Open с разгромной победы Успешный старт: Свитолина начала US Open с разгромной победы Впервые за 20 лет: Джокович проиграл на старте US Open Впервые за 20 лет: Джокович проиграл на старте US Open Сразу две потери: сборная Украины объявила заявку на матч против Черногории в отборе на ЧМ Сразу две потери: сборная Украины объявила заявку на матч против Черногории в отборе на ЧМ
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины