Сразу две потери: сборная Украины объявила заявку на матч против Черногории в отборе на ЧМ

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис объявил итоговый состав из 12 игроков на матч квалификации чемпионата мира-2027 против Черногории. Поединок состоится в Подгорице.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Федерации баскетбола Украины в Instagram .

Утраты и официальный ростер "сине-желтых"

Вне ростера национальной команды перед важной игрой остались два исполнителя - форвард Артем Ковалев и разыгрывающий Денис Лукашов. Последний по личным причинам уже покинул расположение сборной.

При этом ростер пополнил защитник Илья Тыртышник. Полностью заявка сборной Украины выглядит так:

Защитники: Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Егор Сушкин ("Киев-Баскет"), Максим Шульга ("Реал Мадрид", Испания), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Илья Тиртышник ("Basket Academy Catarzano", Италия);

Александр Ковляр ("Будучность", Черногория), Егор Сушкин ("Киев-Баскет"), Максим Шульга ("Реал Мадрид", Испания), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Илья Тиртышник ("Basket Academy Catarzano", Италия); Форварды: Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Александр Кобзистый ("Университет Орегона", NCAA), Андрей Войналович ("Таураге", Литва), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания);

Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия), Александр Кобзистый ("Университет Орегона", NCAA), Андрей Войналович ("Таураге", Литва), Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния), Даниил Шелист ("Овьедо", Испания); Центре: Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия), Дмитрий Скапинцев ("Лейма Корунья", Испания).

Именно эти 12 баскетболистов будут играть против Черногории (Фото: fbu_official, Instagram)

Турнирный контекст и детали встречи

Встреча квалификации ЧМ-2027 Черногория – Украина будет проходить в понедельник, 31 августа, в Подгорице (начало – в 21:30 по киевскому времени).

Напомним, в первом матче второго этапа отборочного турнира украинцы одержали важную победу над Грецией со счетом 82:76. Благодаря этому "сине-желтые" занимают второе место в своей группе.

По итогам этого этапа квалификации путевки на Мундиаль доберутся три лучшие команды группы.