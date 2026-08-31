Сразу две потери: сборная Украины объявила заявку на матч против Черногории в отборе на ЧМ

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис объявил итоговый состав из 12 игроков на матч квалификации чемпионата мира-2027 против Черногории. Поединок состоится в Подгорице.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Федерации баскетбола Украины в Instagram.
Вне ростера национальной команды перед важной игрой остались два исполнителя - форвард Артем Ковалев и разыгрывающий Денис Лукашов. Последний по личным причинам уже покинул расположение сборной.
При этом ростер пополнил защитник Илья Тыртышник. Полностью заявка сборной Украины выглядит так:
Именно эти 12 баскетболистов будут играть против Черногории (Фото: fbu_official, Instagram)
Встреча квалификации ЧМ-2027 Черногория – Украина будет проходить в понедельник, 31 августа, в Подгорице (начало – в 21:30 по киевскому времени).
Напомним, в первом матче второго этапа отборочного турнира украинцы одержали важную победу над Грецией со счетом 82:76. Благодаря этому "сине-желтые" занимают второе место в своей группе.
По итогам этого этапа квалификации путевки на Мундиаль доберутся три лучшие команды группы.
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