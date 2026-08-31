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Баскетбол 31 серпня 2026 · 15:00

Одразу дві втрати: збірна України оголосила заяву на матч проти Чорногорії у відборі на ЧС

До заявки увійшли 12 баскетболістів, зокрема представник НБА Святослав Михайлюк
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Одразу дві втрати: збірна України оголосила заяву на матч проти Чорногорії у відборі на ЧС
Збірна України готується до вирішального матчу (Фото: fbu_official, Instagram)
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Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оголосив підсумковий склад із 12 гравців на матч кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Чорногорії. Поєдинок відбудеться у Подгориці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Федерації баскетболу України в Instagram.

Втрати та офіційний ростер "синьо-жовтих"

Поза ростером національної команди перед важливою грою залишилися двоє виконавців - форвард Артем Ковальов та розігруючий Денис Лукашов. Останній з особистих причин вже залишив розташування збірної.

При цьому ростер поповнив захисник Ілля Тиртишник. Повністю заявка збірної України виглядає так:

  • Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Максим Шульга ("Реал Мадрид", Іспанія), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Ілля Тиртишник ("Basket Academy Catarzano", Італія);
  • Форварди: Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий ("Університет Орегону", NCAA), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія);
  • Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія).

Одразу дві втрати: збірна України оголосила заяву на матч проти Чорногорії у відборі на ЧССаме ці 12 баскетболістів гратимуть проти Чорногорії (Фото: fbu_official, Instagram)

Турнірний контекст та деталі зустрічі

Зустріч кваліфікації ЧС-2027 Чорногорія - Україна проходитиме у понеділок, 31 серпня, у Подгориці (початок - о 21:30 за київським часом).

Нагадаємо, у першому матчі другого етапу відбіркового турніру українці здобули важливу перемогу над Грецією з рахунком 82:76. Завдяки цьому "синьо-жовті" посідають другу сходинку у своїй групі.

За підсумками цього етапу кваліфікації путівки на Мундіаль виборють три найкращі команди групи.

Раніше ми повідомляли, що клуб Суперліги втратив 20-річного форварда.

Теги: Баскетбол Збірна України
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