Одразу дві втрати: збірна України оголосила заяву на матч проти Чорногорії у відборі на ЧС

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс оголосив підсумковий склад із 12 гравців на матч кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Чорногорії. Поєдинок відбудеться у Подгориці.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Федерації баскетболу України в Instagram.
Поза ростером національної команди перед важливою грою залишилися двоє виконавців - форвард Артем Ковальов та розігруючий Денис Лукашов. Останній з особистих причин вже залишив розташування збірної.
При цьому ростер поповнив захисник Ілля Тиртишник. Повністю заявка збірної України виглядає так:
Саме ці 12 баскетболістів гратимуть проти Чорногорії (Фото: fbu_official, Instagram)
Зустріч кваліфікації ЧС-2027 Чорногорія - Україна проходитиме у понеділок, 31 серпня, у Подгориці (початок - о 21:30 за київським часом).
Нагадаємо, у першому матчі другого етапу відбіркового турніру українці здобули важливу перемогу над Грецією з рахунком 82:76. Завдяки цьому "синьо-жовті" посідають другу сходинку у своїй групі.
За підсумками цього етапу кваліфікації путівки на Мундіаль виборють три найкращі команди групи.
Раніше ми повідомляли, що клуб Суперліги втратив 20-річного форварда.