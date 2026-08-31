Вперше за 20 років: Джокович програв на старті US Open

Сербський тенісист Новак Джокович сенсаційно вилетів з US Open вже в першому колі. На старті американського мейджора він поступився Маріано Навоне.

П'ятисетовий трилер

US Open 2026. Чоловіки. 1-й раунд

Маріано Навоне (Аргентина) - Новак Джокович (Сербія) - 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1

Матч між 39-річним сербом та аргентинцем Навоне тривав 4 години та 40 хвилин. За підсумками трьох сетів Джокович перемагав, та й четверту партію він почав впевнено - зробив брейк та повів 2:1.

Проте після цього Новак програв 11 із 12 геймів. Ба більше - за рахунку 3:1 у п'ятому сеті Джокович просльозився на корті. Пізніше серб підтвердив - він грав через біль наприкінці поєдинку.

Історична поразка

Для Джоковича це перша поразка у стартовому раунді US Open за 20 виступів в основній сітці турніру. При цьому сербу двічі до цього доводилося проходити дистанцію в п'ять сетів, щоб це зробити. Гаель Монфіс у 2005-му році та Віктор Троїцький у 2010-му змушували серба проходити всю дистанцію.

Також ця поразка стала третьою в кар'єрі Джоковича в першому колі турніру Grand Slam за всю кар’єру і перша за понад 20 років. Дві попередні сталися на Sustralian Open в 2005-му та 2006-му роках.

І нарешті - після цієї поразки Джокович вперше з 2018-го року покине топ-10 рейтингу ATP.