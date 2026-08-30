Лише одна висота від золота: Дорощук взяв срібло у Швейцарії

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером етапу "срібної" серії Континентального туру в швейцарській Беллінцоні. Для 24-річного українця це перший міжнародний подіум після чемпіонату Європи-2026 у Бірмінгемі, де він також здобув срібну медаль.

Дорощук безпомилково розпочав змагання

Українець упевнено стартував у секторі та став єдиним учасником, який подолав три перші висоти з першої спроби – 2,15, 2,20 та 2,24 метра. Завдяки цьому Дорощук очолив проміжну таблицю змагань.

На висоті 2,24 м компанію українцю склав ямаєць Реймонд Річардс, який також узяв планку з першої спроби. Матей Колодзейський та Тайс Вілсон впоралися з нею з другої спроби, а Томас Кармой, Джуваон Гаррісон та Юто Секо – з третьої.

Гаррісон вирвав перемогу на останній висоті

На позначці 2,28 м Дорощук уперше припустився помилки. Українець не зміг подолати планку у трьох спробах і завершив виступ із результатом 2,24 м.

Жоден інший спортсмен, окрім Джуваона Гаррісона, також не зміг узяти 2,28 м у перших двох спробах. Американець зробив це з третьої спроби та виграв турнір. Таким чином, Гаррісон посів перше місце, а Дорощук – друге. Третім став Реймонд Річардс, який також показав результат 2,24 м.

Континентальний тур у Беллінцоні

Стрибки у висоту, чоловіки

Джуваон Гаррісон (США) — 2,28 м

Олег Дорощук (Україна) — 2,24 м

Реймонд Річардс (Ямайка) — 2,24 м

Після срібла на Євро – п'яте місце у Сілезії

Для Дорощука це перший міжнародний подіум після чемпіонату Європи в Бірмінгемі. Після континентальної першості українець виступив на етапі Діамантової ліги в Сілезії, де посів п'яте місце з результатом 2,26 м. Тепер українець продовжує підготовку до головних стартів завершення сезону попереду фінали Діамантової ліги та Абсолютного чемпіонату світу.