Лишь одна высота от золота: Дорощук взял серебро в Швейцарии

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал серебряным призером этапа серебряной серии Континентального тура в швейцарской Беллинцоне. Для 24-летнего украинца это первый международный подиум после чемпионата Европы-2026 в Бирмингеме, где он также получил серебряную медаль.

Дорощук безошибочно начал соревнование

Украинец уверенно стартовал в секторе и стал единственным участником, преодолевшим три первые высоты с первой попытки – 2,15, 2,20 и 2,24 метра. Благодаря этому Дорощук возглавил промежуточную таблицу соревнований.

На высоте 2,24 м компанию украинцу составил ямаец Реймонд Ричардс, также взявший планку с первой попытки. Матей Колодзейский и Тайс Уилсон справились с ней со второй попытки, а Томас Кармой, Джуваон Гаррисон и Юто Секо – с третьей.

Гаррисон вырвал победу на последней высоте

На отметке 2,28 г. Дорощук впервые допустил ошибку. Украинец не смог преодолеть планку в трех попытках и завершил выступление с результатом 2,24 м.

Ни один другой спортсмен, кроме Джуваона Гаррисона, также не смог взять 2,28 м в первых двух попытках. Американец сделал это с третьей попытки и выиграл турнир. Таким образом, Гаррисон занял первое место, а Дорощук – второе. Третьим стал Реймонд Ричардс, также показавший результат 2,24 м.

Континентальный тур в Беллинцоне

Прыжки в высоту, мужчины

Джуваон Гаррисон (США) - 2,28 м

Олег Дорощук (Украина) - 2,24 м

Реймонд Ричардс (Ямайка) - 2,24 м

После серебра на Евро – пятое место в Силезии

Для Дорощука это первый международный подиум после чемпионата Европы в Бирмингеме. После континентального первенства украинец выступил на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии, где занял пятое место с результатом 2,26 м. Теперь украинец продолжает подготовку к главным стартам завершения сезона впереди финалы Бриллиантовой лиги и Абсолютного чемпионата мира.