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Другое 30 августа 2026 · 19:14

Магучих вывиграла серебряную медаль на турнире в Германии

Украинка уступила только австралийке Элеанор Паттерсон
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Магучих вывиграла серебряную медаль на турнире в Германии
Ярослава Магучих (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль на турнире серебряной серии Континентального легкоатлетического тура в Германии. Победу в секторе для прыжков в высоту одержала австралийка Элеанор Паттерсон.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты соревнования.

Магучих остановилась на высоте 2,00м

Тройка призеров определилась на отметке 1,93 м. Магучих, Паттерсон и ямайчанка Ламара Дистин преодолели эту высоту с первой попытки. Украинка и ее главные соперницы продолжили успешно преодолевать планку на высотах 1,96 и 1,98м.

На отметке 2,00 г. Дистин завершила выступление, тогда как Паттерсон и Магучих продолжили борьбу за победу. Австралийка взяла высоту с первой попытки, а украинка – с третьей. После этого Паттерсон замахнулась на 2,02 м и с третьей попытки преодолела планку. Могучих трижды не смогла взять эту высоту.

В итоге Ярослава Магучих заняла второе место и завоевала серебряную медаль. Победу с результатом 2,02 м одержала Элеанор Паттерсон.

Прыжки в высоту. Континентальный тур.

Гайльбронн, Германия

  1. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 2.02 м
  2. Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м
  3. Ламара Дистин (Ямайка) – 1.98 м

Левченко завершила соревнование пятой

Еще одна украинка Юлия Левченко выступила на турнире в Германии. Ее лучшим результатом стал скачок на 1,86 м, что позволило занять пятое место.

А вот Михаил Кохан успешно выступил на Континентальном туре в Италии, уступив лишь чемпиону Европы.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих
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