Уступил чемпиону Европы: Михаил Кохан завоевал "серебро" Континентального тура в Италии

Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал серебряную награду на этапе Континентального тура в итальянской Брешии. Призер Евро-2026 смог отправить снаряд на отметку в 78.78 метра.
О результатах выступления украинского атлета в Брешии сообщает Sport RBC.UA.
Кохан начал соревнования по попытке на 77.68 м, а во втором выходе в сектор улучшил свой показатель до 78.78 м. Этот результат позволил ему закрепиться на второй позиции. Последующие попытки улучшить этот результат не позволили.
Таким образом Михаил уступил венгру Бенце Галашу, который в лучшей попытке метнул молот на 80.67 м. "Бронзу" завоевал представитель Германии Сорен Клозе.
Метание молота, мужчины (топ-3):
В соревнованиях женщин Украину представляла Ирина Климец, которая накануне завоевала "золото" на этапе в Венгрии. После двух заступов украинка показала результат 66.01 м, а в своей лучшей пятой попытке метнула снаряд на 68.36 метра.
В итоге украинка заняла шестое место. Победу среди женщин одержала американка Деанна Прайс (74.50 м), опередив итальянку Сару Фантини всего на 20 сантиметров.
Метание молота, женщины:
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