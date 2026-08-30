Уступил чемпиону Европы: Михаил Кохан завоевал "серебро" Континентального тура в Италии

Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал серебряную награду на этапе Континентального тура в итальянской Брешии. Призер Евро-2026 смог отправить снаряд на отметку в 78.78 метра.

Соревнования в мужском секторе

Кохан начал соревнования по попытке на 77.68 м, а во втором выходе в сектор улучшил свой показатель до 78.78 м. Этот результат позволил ему закрепиться на второй позиции. Последующие попытки улучшить этот результат не позволили.

Таким образом Михаил уступил венгру Бенце Галашу, который в лучшей попытке метнул молот на 80.67 м. "Бронзу" завоевал представитель Германии Сорен Клозе.

Метание молота, мужчины (топ-3):

Бенце Галаш (Венгрия) – 80.67 м Михаил Кохан (Украина) – 78.78 м Сорен Клозе (Германия) – 76.41 м

Результаты в женском секторе

В соревнованиях женщин Украину представляла Ирина Климец, которая накануне завоевала "золото" на этапе в Венгрии. После двух заступов украинка показала результат 66.01 м, а в своей лучшей пятой попытке метнула снаряд на 68.36 метра.

В итоге украинка заняла шестое место. Победу среди женщин одержала американка Деанна Прайс (74.50 м), опередив итальянку Сару Фантини всего на 20 сантиметров.

Метание молота, женщины: