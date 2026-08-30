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Інше 30 серпня 2026 · 17:45

Поступився чемпіону Європи: Михайло Кохан виборов "срібло" Континентального туру в Італії

Український атлет не зміг покращити свій результат після другої спроби
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Поступився чемпіону Європи: Михайло Кохан виборов "срібло" Континентального туру в Італії
Михайло Кохан (Фото: athletix.ch)
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Український метальник молота Михайло Кохан здобув срібну нагороду на етапі Континентального туру в італійській Брешії. Призер Євро-2026 зміг відправити снаряд на позначку 78.78 метра.

Про результати виступу українського атлета в Брешії повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг змагань у чоловічому секторі

Кохан розпочав змагання зі спроби на 77.68 м, а в другому виході до сектора покращив свій показник до 78.78 м. Цей результат дозволив йому закріпитися на другій позиції. Подальші спроби покращити цей результат не дозволили.

Таким чином Михайло поступився угорцю Бенце Галашу, який у найкращій спробі метнув молот на 80.67 м. "Бронзу" виборов представник Німеччини Сорен Клозе.

Метання молота, чоловіки (топ-3):

  1. Бенце Галаш (Угорщина) - 80.67 м
  2. Михайло Кохан (Україна) - 78.78 м
  3. Сорен Клозе (Німеччина) - 76.41 м

Результати в жіночому секторі

У змаганнях жінок Україну представляла Ірина Климець, яка напередодні здобула "золото" на етапі в Угорщині. Після двох заступів українка показала результат 66.01 м, а у своїй найкращій п'ятій спробі метнула снаряд на 68.36 метра.

В підсумку українка посіла шосте місце. Перемогу серед жінок виборола американка Деанна Прайс (74.50 м), випередивши італійку Сару Фантіні лише на 20 сантиметрів.

Метання молота, жінки:

  • 1. Деанна Прайс (США) — 74.50 м
  • 2. Сара Фантіні (Італія) — 74.30 м
  • 3. Катерина Кох Якобсен (Данія) — 72.68 м ...
  • 6. Ірина Климець (Україна) — 68.36 м

Раніше ми повідомляли, що Ірина Геращенко виграла срібну медаль Діамантової Ліги із особистим рекордом.

Теги: Легка атлетика Спортсмени
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