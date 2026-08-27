З особистим рекордом: Ірина Геращенко виграла срібну медаль Діамантової Ліги

Ірина Геращенко здобула срібну медаль на етапі Діамантової ліги у Цюриху. Українка подолала висоту 2.00 м, повторивши особистий рекорд, і разом із Ярославою Магучіх відібралася до фіналу престижної легкоатлетичної серії. Ще одна представниця України Юлія Левченко завершила змагання на дев'ятій позиції.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Суспільне Спорт .

Геращенко знову на подіумі Діамантової ліги

У Цюриху одразу три українські стрибунки у висоту вийшли в сектор – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Для Геращенко та Левченко цей старт мав особливе значення, адже вони продовжували боротьбу за вихід у фінал Діамантової ліги.

Геращенко та Левченко розпочали змагання з висоти 1.80 м і без проблем подолали її з першої спроби. Так само обидві українки взяли 1.85 та 1.89 м.

На висоті 1.93 м Геращенко продовжила боротьбу, тоді як Левченко двічі не використала свої спроби. Останній стрибок Юлія перенесла на 1.96 м, але подолати цю висоту також не змогла. У підсумку українка завершила змагання дев'ятою з результатом 1.89 м.

Магучіх вступила у боротьбу з 1.93 м

Ярослава Магучіх розпочала виступ із висоти 1.93 м і одразу її подолала. Наступна планка – 1.96 м – також підкорилася світовій рекордсменці з першої спроби.

Геращенко на цій висоті також не припустилася помилки, а далі українка створила собі перевагу над Магучіх. Ірина з першої спроби взяла 1.98 м, тоді як Ярославі ця висота не підкорилася. Після однієї невдалої спроби Магучіх перенесла стрибок на 2.00 м.

1.98 м у підсумку змогли подолати лише три спортсменки. Окрім Геращенко, це зробили австралійка Нікола Оліслагерс та представниця Чорногорії Марія Вукович.

Геращенко повторила особистий рекорд

На висоті 2.00 м визначився склад призерів. Магучіх не змогла подолати цю планку, як і Вукович, однак чорногорка посіла третє місце завдяки кращим попереднім спробам. Натомість Оліслагерс взяла 2.00 м з першої спроби, а Геращенко підкорила цю висоту з другого стрибка.

Для Ірини результат 2.00 м став повторенням особистого рекорду. Після цього Геращенко перенесла спроби на 2.02 м, однак подолати цю висоту не змогла. Оліслагерс натомість взяла 2.02 м і стала переможницею етапу. Таким чином, Геращенко посіла друге місце, а Вукович замкнула трійку призерів.

Геращенко випередила Магучіх уперше за три роки

Для Геращенко це другий поспіль подіум на етапах Діамантової ліги. Перед Цюрихом українка здобула срібну медаль у Сілезії.

Крім того, Ірина вперше за три роки випередила Ярославу Магучіх на етапі Діамантової ліги. Востаннє Геращенко фінішувала вище за співвітчизницю ще в липні 2023 року на етапі серії в Монако.

Срібна медаль у Цюриху також принесла Геращенко необхідні очки для виходу у фінал Діамантової ліги. Таким чином, у вирішальному старті сезону Україну представлятимуть одразу дві стрибунки – Геращенко та Магучіх.

Фінал Діамантової ліги відбудеться у Брюсселі 4-5 вересня. Пряма трансляція буде доступна на платформах "Суспільне Спорт".

Діамантова ліга. Цюрих. Стрибки у висоту (жінки)