Шанс на реванш для ЛНЗ, дербі Донбаса і не тільки: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

В четвер, 27 серпня, в Домі футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2026/27. На цій стадії виступи в турнірі розпочнуть "Динамо", ЛНЗ, "Полісся" та "Шахтар".

Хто пройшов до 1/16 фіналу

До третього раунду Кубка пробились 10 клубів УПЛ (ще чотири команди - "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та ЛНЗ - доєдналися зараз), 9 представників Першої ліги, 4 клуби Другої ліги та 5 аматорських клубів.

Таким чином, кожна ліга має своїх представників на цьому етапі розіграшу. Повний перелік команд виглядає так:

УПЛ: "Шахтар" Донецьк, "Динамо" Київ, "Полісся" Житомир, ЛНЗ Черкаси, "Колос" Ковалівка, "Харків", "Кривбас" Кривий Ріг, "Карпати" Львів, "Зоря" Луганськ, "Верес" Рівне, "Епіцентр" Кам'янець-Подільський, "Кудрівка", "Буковина" Чернівці, "Лівий Берег" Київ.

"Шахтар" Донецьк, "Динамо" Київ, "Полісся" Житомир, ЛНЗ Черкаси, "Колос" Ковалівка, "Харків", "Кривбас" Кривий Ріг, "Карпати" Львів, "Зоря" Луганськ, "Верес" Рівне, "Епіцентр" Кам'янець-Подільський, "Кудрівка", "Буковина" Чернівці, "Лівий Берег" Київ. Перша ліга: "Олександрія", "Агробізнес" Волочиськ, "Металіст" Харків, "Прикарпаття" Івано-Франківськ, "Чернігів", "Фенікс-Маріуполь", "Вікторія" Суми, "Пробій" Городенка, "Куликів-Білка".

"Олександрія", "Агробізнес" Волочиськ, "Металіст" Харків, "Прикарпаття" Івано-Франківськ, "Чернігів", "Фенікс-Маріуполь", "Вікторія" Суми, "Пробій" Городенка, "Куликів-Білка". Друга ліга: "Нива" Вінниця, "Тростянець", "Вільхівці" Закарпаття, "Карбон" Черкаси.

"Нива" Вінниця, "Тростянець", "Вільхівці" Закарпаття, "Карбон" Черкаси. Аматори: "Новий Розділ", "Агротех" Тишківка, "Базис" Кочубіївка, "Маяк" Сарни, "Олімпія" Савинці.

Хто з ким зіграє

Нагадаємо, що в Кубку України протистояння триватиме один матч - і проходитиме на полі команди з нижчого дивізіону. В разі нічиєї в основний час команди одразу переходять до серії пенальті.

За підсумками жеребкування сформувались такі пари:

"Куликів-Білка" - "Верес"

"Тростянець" - "Чернігів"

"Вікторія" - "Металіст"

"Карбон" - "Епіцентр"

"Буковина" - ЛНЗ

"Нива" - "Динамо"

"Прикарпаття-Благо" - "Харків"

"Олімпія" Савинці - "Кривбас"

"Маяк" - "Базис"

"Пробій" - "Олександрія"

"Фенікс-Маріуполь" - "Зоря"

"Колос" - "Карпати"

"Полісся" - "Кудрівка"

"Агробізнес" - "Лівий Берег"

"Новий Розділ" - "Агротех"

"Вільхівці" - "Шахтар"

Серед усіх пар треба відзначити матчі, в яких зійдуться представники УПЛ - "Полісся" - "Кудрівка" та "Колос" - "Карпати". І окремо варто відзначити зустріч "Буковини" та ЛНЗ.

Ці команди грали між собою минулого сезону на стадії 1/4 фіналу. І попри те, що тоді "Буковина" ще не представляла УПЛ - саме вона вийшла у півфінал, сенсаційно обігравши одного з лідерів "вишки".

Розклад матчів

Матчі стадії 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 27-29 жовтня.

Вирішальні стадії Кубка України відбудуться вже у 2027-му році. Чвертьфінали пройдуть з 2 по 4 березня, півфінали з 20 по 22 квітня. А фінал відбудеться 19 травня.