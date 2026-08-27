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Футбол 27 серпня 2026 · 14:34

Шанс на реванш для ЛНЗ, дербі Донбаса і не тільки: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

"Динамо" та "Шахтар" розпочали боротьбу за трофей
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Шанс на реванш для ЛНЗ, дербі Донбаса і не тільки: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
На цій стадії в боротьбі за Кубок беруть участь 14 клубів УПЛ (Фото: УАФ)
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В четвер, 27 серпня, в Домі футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2026/27. На цій стадії виступи в турнірі розпочнуть "Динамо", ЛНЗ, "Полісся" та "Шахтар".

Про результати жеребкування повідомляє Sport RBC.UA.

Хто пройшов до 1/16 фіналу

До третього раунду Кубка пробились 10 клубів УПЛ (ще чотири команди - "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та ЛНЗ - доєдналися зараз), 9 представників Першої ліги, 4 клуби Другої ліги та 5 аматорських клубів.

Таким чином, кожна ліга має своїх представників на цьому етапі розіграшу. Повний перелік команд виглядає так:

  • УПЛ: "Шахтар" Донецьк, "Динамо" Київ, "Полісся" Житомир, ЛНЗ Черкаси, "Колос" Ковалівка, "Харків", "Кривбас" Кривий Ріг, "Карпати" Львів, "Зоря" Луганськ, "Верес" Рівне, "Епіцентр" Кам'янець-Подільський, "Кудрівка", "Буковина" Чернівці, "Лівий Берег" Київ.
  • Перша ліга: "Олександрія", "Агробізнес" Волочиськ, "Металіст" Харків, "Прикарпаття" Івано-Франківськ, "Чернігів", "Фенікс-Маріуполь", "Вікторія" Суми, "Пробій" Городенка, "Куликів-Білка".
  • Друга ліга: "Нива" Вінниця, "Тростянець", "Вільхівці" Закарпаття, "Карбон" Черкаси.
  • Аматори: "Новий Розділ", "Агротех" Тишківка, "Базис" Кочубіївка, "Маяк" Сарни, "Олімпія" Савинці.

Хто з ким зіграє

Нагадаємо, що в Кубку України протистояння триватиме один матч - і проходитиме на полі команди з нижчого дивізіону. В разі нічиєї в основний час команди одразу переходять до серії пенальті.

За підсумками жеребкування сформувались такі пари:

  • "Куликів-Білка" - "Верес"
  • "Тростянець" - "Чернігів"
  • "Вікторія" - "Металіст"
  • "Карбон" - "Епіцентр"
  • "Буковина" - ЛНЗ
  • "Нива" - "Динамо"
  • "Прикарпаття-Благо" - "Харків"
  • "Олімпія" Савинці - "Кривбас"
  • "Маяк" - "Базис"
  • "Пробій" - "Олександрія"
  • "Фенікс-Маріуполь" - "Зоря"
  • "Колос" - "Карпати"
  • "Полісся" - "Кудрівка"
  • "Агробізнес" - "Лівий Берег"
  • "Новий Розділ" - "Агротех"
  • "Вільхівці" - "Шахтар"

Серед усіх пар треба відзначити матчі, в яких зійдуться представники УПЛ - "Полісся" - "Кудрівка" та "Колос" - "Карпати". І окремо варто відзначити зустріч "Буковини" та ЛНЗ.

Ці команди грали між собою минулого сезону на стадії 1/4 фіналу. І попри те, що тоді "Буковина" ще не представляла УПЛ - саме вона вийшла у півфінал, сенсаційно обігравши одного з лідерів "вишки".

Розклад матчів

Матчі стадії 1/16 фіналу заплановані на 8-10 вересня. Поєдинки 1/8 фіналу пройдуть 27-29 жовтня.

Вирішальні стадії Кубка України відбудуться вже у 2027-му році. Чвертьфінали пройдуть з 2 по 4 березня, півфінали з 20 по 22 квітня. А фінал відбудеться 19 травня.

Раніше ми повідомляли, що талант "Динамо" очолив рейтинг молодих нападників Європи.

Теги: Футбол Кубок України Динамо Шахтар Полісся Карпати ЛНЗ
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Ліон 1:2 Фенербахче
Ліга чемпіонів Матч завершився
АЕК 4:0 Левскі
Ла Ліга Матч завершився
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