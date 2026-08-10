Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика

Олександр Усик залишив усі пояси у хевівейті, а разом із ними і шалену інтригу на те, хто може посісти його місце у статусі абсолютного чемпіона світу. Засновник медіа про бокс LuckyPunch Олександр Чепілко у колонці для Sport RBC.UA аналізує, хто може стати наступним абсолютом у надважкій вазі.

Мозес Ітаума – фаворит

Наразі з усіх боксерів, які є на топовому або навколотоповому рівні, реально той, хто міг би стати потенційним абсолютним чемпіоном світу це… Мозес Ітаума.

Чому? Бо хлопцю 21 рік, у нього всього 14 боїв в професійній кар'єрі і він виглядає дуже потужним. Я був на бою Тайсон Ф'юрі – Френсіс Нганну у Саудівській Аравії і там Ітаума був ще зовсім сирим хлопцем. Це був його третій чи четвертий бій. І уже тоді він виглядав інакше, ніж всі інші.

Його дуже швидко почали вести і от днями стало відомо, що він проведе бій із Хрговичем за титул чемпіона IBF. Поєдинок призначено на 29 серпня.

Якщо Ітаума перемагає – він стає другим наймолодшим чемпіоном світу в хевівейті після Майка Тайсона. Він уже починає в дуже молодому віку, як для хевівейту. Це критично мінімальний вік для такої ваги. Тому з усіх чинних боксерів у хевівейті я бачу претендентом на звання абсолюта лише Мозеса Ітауму.

Дюбуа – конкурент Ітауми

Хороші шанси об'єднати пояси у Даніеля Дюбуа. Я вважаю його чудовим боксером. Йому б не завадило додати трохи боксерського IQ і психології. Але у нього є фізична потужність, швидкість і удар. Він може все це поєднувати. І у протистоянні, наприклад, із Агітом Кабаєлом, я би поставив на Дюбуа.

Кабаєл, який наразі володіє поясом WBC, який звільнив Усик, є технічним боксером. Це розумний боєць, але у нього немає нічого особливого. Я би не сказав, що Кабаєл має супер-удар або якусь неймовірну фізичну витривалість.

Ентоні Джошуа, на мою думку, на жаль вже не зможе взяти ніякі пояси. Те, що ми побачили з Пренгою, це було дуже погано. Якщо він вийде на бій із Тайсоном Ф'юрі, який вже підписано, то Ф'юрі його переможе і зробить це достатньо легко.

Тайсон Ф'юрі все ще в грі

Ф'юрі може взяти пояс, бо він непоганий боксер, навіть попри його вік. Плюс, він на контракті з впливовим промоутером Френком Ворреном, який співпрацює і з Дюбуа, і з Кабаєлом. Але Ф'юрі, на мою думку, це величезна машина для заробляння грошей. І цілком можливо, що бій з Джошуа вже буде титульним.

Про це вже йшла мова від менеджера Ф'юрі. Є такий титул – WBA Super. Пояс, яким володів Усик, наразі звільнено. Організація призначила єдиним чемпіоном Мурата Гассієва. Але взагалі, у кожній вазі є титули WBA Regular і WBA Super. І от вже менеджер Ф'юрі Спенсер Браун заявляв, що цей пояс вакантний, давайте поставимо його на кон.

Тому, якщо не в бою з Джошуа, то в наступному, Ф'юрі якийсь пояс візьме. Чи зможе він об'єднати титули? Подивимося. Плюси його ми знаємо, а серед мінусів – вік + по ньому видно, що вже він трохи піднаївся боксом. Тому молоді бійці можуть перемогти Тайсона. А в те, що він стане абсолютом, я вже не вірю.

Крім всіх перелічених бійців у нас ще є Філіп Хргович, який 29 серпня битиметься із Ітаумою. У цьому поєдинку я ставлю на Ітауму, бо Хргович непоганий боксер, але Ітаума сильніший і за швидкістю, і за потужністю. У Хрговича є шанс, але Ітаума має перемагати.

Вордлі – збитий льотчик?

Фабіо Вордлі пройде реванш із Дюбуа і подивимося на те, в якому стані буде він. Вордлі був чемпіоном WBO, бо Усик не захотів захищати цей титул із Вордлі, і благополучно програв пояс Дюбуа.

Вордлі багато хто вважає прямолінійним боксером і з ними згоден. Так він і програв, але мені цікаво подивитися на реванш, бо він недарма дійшов до таких висот. Хоча, в бою з Дюбуа він показав себе слабко. Тому мені цікаво, чи зробив він висновки з цієї поразки.

Гассієва ми не беремо в розрахунок з об'єктивних причин. Та і чесно кажучи, його переможе будь-хто.

Джокер з Куби

Ще є Френк Санчес, якому зараз заплатили відступні, щоб Ітаума та Хргович побилися за титул, бо Санчес після того, як Усик звільнив пояс, бився в Єгипті із американцем Річардом Торресом і завоював статус обов'язкового претендента на пояс.

Промоутери мали знайти йому суперника, але просто уклали угоду з Санчесом, щоб організувати бій Ітаума – Хргович. Санчес непоганий, але якщо Ітаума перемагає Хрговича, то в очному бою із Санчесом Мозес легко виграє.

Коли може визначитися новий абсолют?

Об'єктивно, я б побачив би дивізіон після Усика так: Ітаума перемагає Хрговича, Дюбуа в реванші перемагає Вордлі. Потім йде мова про об'єднавичй бій Кабаєла та Гассієва і тут Кабаєл переможе.

І потім, наприклад, Ітаума захищається із Санчесом, а Дюбуа перемагає Кабаєла. І потім Ітаума та Дюбуа розігрують статус абсолюта. І тут би я поставив на Ітауму, з причини нижчого боксерського IQ у Дюбуа. Я б побачив би Ітауму абсолютом, якщо все буде благополучно складатися.

Якщо дивізіон буде активним (бо саудівські гроші зайшли і без них вже не дуже хочуть битися), то Ітаума наступного року може стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.