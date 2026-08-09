Мудрик врятував "Челсі" від ганьби в Азії: відзначився миттєво після виходу на поле (відео)

Лондонський "Челсі" ледве уникнув сенсаційної поразки від чемпіона Малайзії – клубу "Джохор Дарул Тазім" у контрольному поєдинку. Рятівником англійського гранда став український вінгер Михайло Мудрик, який перевернув хід гри наприкінці зустрічі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу .

Гра-трилер із шістьма голами

Спаринг на стадіоні "Султан Ібрагім" у малайзійському місті Джохор-Бару перетворився на справжній футбольний трилер. Господарі вийшли вперед зусиллями Аймана, проте під завісу першого тайму Ліам Делап зрівняв рахунок із пенальті. А в другому таймі він реалізував ще один одинадцятиметровий і вивів лондонців уперед.

Втім, малайзійський клуб влаштував потужний камбек. Спочатку Аррібас відновив паритет, а на 87-й хвилині Бергсон забив третій м'яч у ворота англійців, поставивши "пенсіонерів" на межу ганебної поразки.

Як Мудрик став джокером

Одразу після пропущеного гола тренерський штаб "Челсі" випустив на поле Михайла Мудрика. Українцю знадобилося лише дві хвилини, аби відзначитися результативною дією.

На 89-й хвилині після його гострого навісу до штрафного майданчика захисник господарів під тиском зрізав м'яч у власні ворота. Остаточний результат матчу – нічия 3:3.

Цей поєдинок став для Мудрика третім у складі "Челсі" після тривалої дискваліфікації через допінгову справу. Завершальний товариський матч у рамках підготовки до сезону АПЛ лондонський клуб проведе 15 серпня: на власному полі зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом".