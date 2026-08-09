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Футбол 09 серпня 2026 · 13:37

Дебют Довбика обернувся фіаско: "Болонья" розгромно поступилась аутсайдеру у незвичному матчі

Український новачок з'явився на полі вже після того, як команда пропустила чотири голи
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дебют Довбика обернувся фіаско: "Болонья" розгромно поступилась аутсайдеру у незвичному матчі
Артем Довбик у першій грі за "Болонью" (фото: instagram.com/bolognafc1909)

Нападник збірної України Артем Довбик уперше з'явився на полі у складі італійської "Болоньї". Дебютний вихід 29-річного форварда за нову команду виявився затьмареним розгромною поразкою від аутсайдера.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посилання на результат спарингу.

Провал у форматі 150 хвилин

Контрольний поєдинок підопічних Доменіко Тедеско проти "Пізи", яка минулого сезону вилетіла до Серії В, проходив у незвичному форматі – два тайми по 75 хвилин. "Россоблу" повністю провалили гру в захисті, пропустивши чотири м'ячі й відповівши лише єдиним точним ударом із пенальті у виконанні Тейса Даллінги.

Артем Довбик розпочав зустріч у запасі та вийшов на заміну на 76-й хвилині за рахунку 1:4. Переломити перебіг протистояння українцю не вдалося, а на 140-й хвилині тренерський штаб провів зворотну заміну форварда.

Наступний шанс для Довбика

Український нападник приєднався до "Болоньї" наприкінці липня на правах річної оренди з римської "Роми". Угода передбачає опцію викупу контракту гравця орієнтовно за 17–18 мільйонів євро.

Свій наступний товариський поєдинок італійська команда проведе вже 15 серпня проти англійського "Брайтона".

Раніше ми розповідали про бойкот Віктора Циганкова в іспанській "Жироні".

Теги: Футбол Чемпіонат Італії Артем Довбик
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