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Футбол 08 серпня 2026 · 17:12

Після тривалої хвороби: помер батько Ліонеля Мессі

Хвороба Хорхе Мессі загострилася ще під час проведення чемпіонату світу-2026
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після тривалої хвороби: помер батько Ліонеля Мессі
Хорхе Мессі був головним архітектором успіху сина (Фото: Getty Images)

Батько Ліонеля Мессі помер у віці 68 років. Хорхе Мессі відіграв визначальну роль у становленні кар'єри одного з найвидатніших футболістів в історії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ексклюзивний матеріал відомого аргентинського видання Infobae.

Важка хвороба та госпіталізація у Росаріо

За інформацією журналістів, трагедія сталася ще вчора, 7 серпня. Хорхе Мессі тривалий час боровся з тяжким захворюванням. Останні дні свого життя він провів у лікарні рідного міста Росаріо, куди його екстрено госпіталізували через погіршення стану.

Проблеми зі здоров'ям у голови родини загострилися ще на початку літа під час матчів чемпіонату світу-2026. Тоді капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі перебував під шаленим емоційним тиском і навіть розплакався прямо на полі після свого першого забитого м'яча у ворота збірної Алжиру (3:0), присвятивши цей гол хворому батькові.

Наразі сам Ліонель Мессі чи представники його родини не робили офіційних заяв або дописів у соціальних мережах, витримуючи траурну паузу.

Людина, яка подарувала світові Лео

Для Ліонеля Хорхе був не просто батьком, а ключовим архітектором його феноменального успіху. Коли майбутня зірка був ще дитиною із дефіцитом гормону росту, саме Хорхе Мессі взяв на себе складні переговори з каталонською "Барселоною". Він зумів вибити для юного сина унікальний перший контракт, який гарантував родині повну оплату дорогого лікування, житло в Іспанії, роботу для близьких та фінансову стабільність.

Протягом усієї багаторічної кар'єри Ліонеля його батько залишався його єдиним офіційним агентом. Хорхе особисто вів великі контракти, керував правами на зображення Лео та курував переговори з глобальними корпораціями і світовими футбольними топклубами.

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Теги: Футбол Месси
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