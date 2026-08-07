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Футбол 07 серпня 2026 · 20:49

Норвегія відкрито закликала Інфантіно до відставки, але президент ФІФА має впливову підтримку

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Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Норвегія відкрито закликала Інфантіно до відставки, але президент ФІФА має впливову підтримку
Джанні Інфантіно (фото: Getty Images)

Футбольна федерація Норвегії виступила із жорсткою заявою, закликавши президента ФІФА Джанні Інфантіно негайно скласти повноваження після скандалу зі спробою залучити приватних інвесторів до чемпіонатів світу. Втім, світовий футбол опинився перед загрозою розколу, адже низка впливових країн висловила функціонеру свою підтримку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport.

Жорстка вимога Норвегії та позиція УЄФА

Очільниця Норвезької футбольної асоціації Лісе Клавесс зазначила, що Інфантіно втратив інституційну довіру, необхідну для управління організацією, і вороття до попередніх взаємин вже немає. Норвегія пішла далі за Англію, Уельс, Хорватію та Албанію, які відкликали свою підтримку функціонера, проте поки не вимагали його прямої відставки.

В УЄФА вже заявили про втрату довіри до Інфантіно, назвавши його інвестиційний проєкт непрозорою залаштунковою угодою. Через цей інцидент європейські збірні навіть розглядають можливість бойкоту турнірів під егідою організації.

Хто став на захист Інфантіно

Попри серйозний тиск з боку Європи, Інфантіно зберіг сильну підтримку в інших регіонах.

На захист 56-річного функціонера виступили Футбольна федерація Мексики та Конфедерація південноамериканського футболу (КОНМЕБОЛ). Зокрема, Аргентина відзначили внесок очільника ФІФА у розвиток футболу та похвалили його за здатність визнавати помилки.

Одностайну підтримку Інфантіно надала й Африканська конфедерація футболу (КАФ). Наразі чинний президент готується балотуватися на новий термін. Вибори голови ФІФА відбудуться 18 травня 2027 року в столиці Марокко – Рабаті в межах 77-го Конгресу організації.

Відомо, що європейські та північноамериканські функціонери шукають йому альтернативну кандидатуру.

Раніше стало відомо, що поліція влаштувала обшуки у Корейській футбольній асоціації після провалу збірної на ЧС-2026.

Теги: Футбол ФІФА Чемпіонат світу
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