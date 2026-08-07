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Теніс 07 серпня 2026 · 09:33

Ефектний реванш: Костюк розгромила Кіс на турнірі у Торонто та вийшла до 1/8 фіналу

Українська тенісистка вдруге поспіль подолала третє коло турніру WTA 1000 у Канаді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ефектний реванш: Костюк розгромила Кіс на турнірі у Торонто та вийшла до 1/8 фіналу
Українка вдруге поспіль подолала третє коло турніру в Канаді (Фото: WTA)

Марта Костюк продовжує успішну ходу на турнірі WTA 1000 в Торонто. У поєдинку третього раунду українка впевнено переграла американку Медісон Кіс.

Про результат поєдинку третього кола турніру WTA 1000 у Канаді повідомляє Sport RBC.UA.

Перша перемога над американкою

Для перемоги над 19-ю сіяною Медісон Кіс українці знадобилося лише два сети. Поєдинок завершився з переконливим рахунком 6:3, 6:1 на користь Марти.

Цей тріумф став знаковим для Костюк, адже вона змогла здобути свою першу перемогу у протистояннях з Кіс. До цього українська тенісистка двічі поспіль поступалася американській опонентці на стадії третього кола Вімблдону - у 2023-му та 2024-му роках.

Завдяки цій перемозі Марта другий сезон поспіль дісталася четвертого кола канадського "тисячника". Минулого року, коли турнір приймав Монреаль, Костюк зуміла продемонструвати високий результат та дійти до стадії чвертьфіналу.

WTA 1000. Торонто (Канада), 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна, 10) - Медісон Кіс (США, 19) - 6:3, 6:1.

Супербитва з лідеркою світового тенісу

У матчі 1/8 фіналу на першу ракетку України очікує надважке випробування. Наступною суперницею Марти стане польська тенісистка Іга Швьонтек (7-й номер посіву).

Останній раз тенісистки перетиналися на кортах у травні під час Ролан Гаррос, де Костюк святкувала свою першу в кар'єрі перемогу над полькою; Проте загальна статистика очних зустрічей досі лишається на користь Швьонтек - 3:1.

Зустріч за вихід до чвертьфіналу між Костюк та Швьонтек відбудеться вже найближчої суботи, 8 серпня.

Раніше ми повідомляли, що Олександра Олійникова спрямувала всі зароблені гроші на турнірі в Канаді на потреби ЗСУ.

Теги: Теніс Марта Костюк
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