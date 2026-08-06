"Динамо" з голом Пономаренка здолало "Карабах" у Лізі конференцій

Київське "Динамо" у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій грало перший, номінально домашній, матч у польському Любліні. Суперником був учасник плей-офф минулорічної Ліги чемпіонів – азербайджанський "Карабах".
Про деталі зустрічі та кінцевий результат – повідомляє Sport RBC.UA.
Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч
"Динамо" – "Карабах" – 1:0
Гол: Пономаренко, 10
Вилучення: Макрецький ("Карабах"), 90+1 (пряма червона)
"Динамо": Суркіс, Дубінчак (Тимчик, 69), Михавко, Кендзьора, Сич, Рубчинський, Бражко, Редушко (Кабаєв, 80), Лонвейк (Шапаренко, 69), Герреро (Волошин, 69), Пономаренко.
Тренерський штаб Ігоря Костюка виставим на матч такий стартовий склад:
У "Карабаха" з перших хвилин на полі діяв українець – вихованець донецького "Шахтаря", вінгер Олексій Кащук. Відзначимо одразу – він був одним з найбільш активних і небезпечних у складі своєї команди.
Старт поєдинку виявився непростим для номінальних господарів. Гості активніше контролювали м'яч і вже на початку матчу створили кілька неприємних моментів біля воріт В'ячеслава Суркіса. Зокрема, Кащук прорвався правим флангом, але не зумів переграти голкіпера, а Джалі Муаддіб пробив повз ворота.
Втім, перший серйозний шанс "Динамо" завершився голом. На 10-й хвилині захисник "Карабаха" Бенцо Варконьї припустився грубої помилки, невдало скинувши м'яч своєму воротареві, чим скористався Матвій Пономаренко. Форвард випередив голкіпера Матеуша Кохальського і проштовхнув м'яч у сітку – 1:0. Це був перший м'яч найкращого бомбардира УПЛ в офіційних поєдинках поточного сезону.
Після забитого м'яча ініціатива переважно залишалася за гостями. "Карабах" часто атакував через фланги, заробив велику кількість кутових і змушував киян багато працювати в обороні. Найнебезпечніший момент азербайджанський клуб створив після чергового стандарту, коли Кащук ледь не замкнув передачу на дальній стійці.
"Динамо" відповідало контратаками. Непоганий шанс мав Джастін Лонвейк, чий удар з-за меж штрафного у стрибку парирував Кохальскі. Також кияни намагалися використовувати активність Пономаренка та Едуардо Герреро, однак до перерви рахунок більше не змінився.
Друга половина гри розпочалася за високої інтенсивності, де обидві команди мали шанси змінити рахунок. Кияни активно шукали щастя біля чужих воріт: Герреро кілька разів пробивав повз ціль, зокрема після помилки гостей біля власного штрафного на 57-й хвилині.
"Карабах" відповідав гострими випадами – на 69-й хвилині Суркіс невдало скинув м'яч на Муаддіба після навісу, але той вибачив український клуб і схибив із вигідної позиції.
Підсилення від Ігоря Костюка у середині тайму додало киянам свіжості в атаці. На 71-й хвилині свіжий Микола Шапаренко вискочив віч-на-віч із голкіпером, але пробив повз ворота. За кілька хвилин вже Назар Волошин після розрізної передачі Богдана Редушка завдав потужного удару з кута штрафного майданчика – м'яч влучив прямо в голову Кохальські.
Попри фінальні спроби гостей відігратися, кияни надійно відзахищалися та зафіксували мінімальну звитягу. До тогож уже в компенсований час азербайджанці залишилися у меншості після грубого фолу Макрецького проти Владислава Кабаєва. Тепер доля протистояння вирішиться в повторному поєдинку, який відбудеться 13 серпня в Баку.
Раніше стало відомо, що президент київського "Динамо" мав розмову із Сергієм Ребровим.