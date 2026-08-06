rbc.ua
UA | RU
Четвер, 06 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Динамо" з голом Пономаренка здолало "Карабах" у Лізі конференцій
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 06 серпня 2026 · 21:56

"Динамо" з голом Пономаренка здолало "Карабах" у Лізі конференцій

Матвій Пономаренко відзначився вперше в сезоні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" з голом Пономаренка здолало "Карабах" у Лізі конференцій
Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Київське "Динамо" у рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій грало перший, номінально домашній, матч у польському Любліні. Суперником був учасник плей-офф минулорічної Ліги чемпіонів – азербайджанський "Карабах".

Про деталі зустрічі та кінцевий результат – повідомляє Sport RBC.UA.

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

"Динамо" – "Карабах" – 1:0

Гол: Пономаренко, 10

Вилучення: Макрецький ("Карабах"), 90+1 (пряма червона)

"Динамо": Суркіс, Дубінчак (Тимчик, 69), Михавко, Кендзьора, Сич, Рубчинський, Бражко, Редушко (Кабаєв, 80), Лонвейк (Шапаренко, 69), Герреро (Волошин, 69), Пономаренко.

Перший тайм: Пономаренко знайшов шанс

Тренерський штаб Ігоря Костюка виставим на матч такий стартовий склад:

  • Суркіс – Дубінчак, Михавко, Кендзьора, Сич – Рубчинський, Бражко, Редушко, Лонвейк – Герреро, Пономаренко.

&quot;Динамо&quot; з голом Пономаренка здолало &quot;Карабах&quot; у Лізі конференцій

У "Карабаха" з перших хвилин на полі діяв українець – вихованець донецького "Шахтаря", вінгер Олексій Кащук. Відзначимо одразу – він був одним з найбільш активних і небезпечних у складі своєї команди.

Старт поєдинку виявився непростим для номінальних господарів. Гості активніше контролювали м'яч і вже на початку матчу створили кілька неприємних моментів біля воріт В'ячеслава Суркіса. Зокрема, Кащук прорвався правим флангом, але не зумів переграти голкіпера, а Джалі Муаддіб пробив повз ворота.

Втім, перший серйозний шанс "Динамо" завершився голом. На 10-й хвилині захисник "Карабаха" Бенцо Варконьї припустився грубої помилки, невдало скинувши м'яч своєму воротареві, чим скористався Матвій Пономаренко. Форвард випередив голкіпера Матеуша Кохальського і проштовхнув м'яч у сітку – 1:0. Це був перший м'яч найкращого бомбардира УПЛ в офіційних поєдинках поточного сезону.

Після забитого м'яча ініціатива переважно залишалася за гостями. "Карабах" часто атакував через фланги, заробив велику кількість кутових і змушував киян багато працювати в обороні. Найнебезпечніший момент азербайджанський клуб створив після чергового стандарту, коли Кащук ледь не замкнув передачу на дальній стійці.

"Динамо" відповідало контратаками. Непоганий шанс мав Джастін Лонвейк, чий удар з-за меж штрафного у стрибку парирував Кохальскі. Також кияни намагалися використовувати активність Пономаренка та Едуардо Герреро, однак до перерви рахунок більше не змінився.

Другий тайм: утримали перемогу

Друга половина гри розпочалася за високої інтенсивності, де обидві команди мали шанси змінити рахунок. Кияни активно шукали щастя біля чужих воріт: Герреро кілька разів пробивав повз ціль, зокрема після помилки гостей біля власного штрафного на 57-й хвилині.

"Карабах" відповідав гострими випадами – на 69-й хвилині Суркіс невдало скинув м'яч на Муаддіба після навісу, але той вибачив український клуб і схибив із вигідної позиції.

Підсилення від Ігоря Костюка у середині тайму додало киянам свіжості в атаці. На 71-й хвилині свіжий Микола Шапаренко вискочив віч-на-віч із голкіпером, але пробив повз ворота. За кілька хвилин вже Назар Волошин після розрізної передачі Богдана Редушка завдав потужного удару з кута штрафного майданчика – м'яч влучив прямо в голову Кохальські.

Попри фінальні спроби гостей відігратися, кияни надійно відзахищалися та зафіксували мінімальну звитягу. До тогож уже в компенсований час азербайджанці залишилися у меншості після грубого фолу Макрецького проти Владислава Кабаєва. Тепер доля протистояння вирішиться в повторному поєдинку, який відбудеться 13 серпня в Баку.

&quot;Динамо&quot; з голом Пономаренка здолало &quot;Карабах&quot; у Лізі конференцій

Раніше стало відомо, що президент київського "Динамо" мав розмову із Сергієм Ребровим.

Теги: Динамо Футбол Ліга конференцій УЄФА
Головні матчі
Ліга конференцій Матч завершився
Динамо 1:0 Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 13:00
Чорноморець - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Кудрівка
Головні новини
Замість Христича: збірна України з хокею отримала нового головного тренера Замість Христича: збірна України з хокею отримала нового головного тренера З рекордом та шедевром: Мессі феєрично повернувся у старт "Інтер Маямі" З рекордом та шедевром: Мессі феєрично повернувся у старт "Інтер Маямі" Революція від легенди: Джокович запропонував радикально змінити правила тенісу Революція від легенди: Джокович запропонував радикально змінити правила тенісу
Точки зору
Кирило Круторогов
7 інтриг перед новим сезоном УПЛ Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна