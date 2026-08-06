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Футбол 06 августа 2026 · 21:56

"Динамо" с голом Пономаренко одолело "Карабах" в Лиге конференций

Матвей Пономаренко отличился впервые в сезоне
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" с голом Пономаренко одолело "Карабах" в Лиге конференций
Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Киевское "Динамо" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций играло первый, номинально домашний матч в польском Люблине. Соперником был участник плей-офф прошлогодней Лиги чемпионов – азербайджанский "Карабах".

О деталях встречи и итоговом результате – сообщает Sport RBC.UA.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

"Динамо" – "Карабах" – 1:0

Гол: Пономаренко, 10

Удаление: Макрецкий ("Карабах"), 90+1 (прямая красная)

"Динамо": Суркис, Дубинчак (Тимчик, 69), Михавко, Кендзера, Сыч, Рубчинский, Бражко, Редушко (Кабаев, 80), Лонвейк (Шапаренко, 69), Герреро (Волошин, 69), Пономаренко.

Первый тайм: Пономаренко нашел шанс

Тренерский штаб Игоря Костюка выставим на матч следующий стартовый состав:

  • Суркис – Дубинчак, Михавко, Кендзера, Сыч – Рубчинский, Бражко, Редушко, Лонвейк – Герреро, Пономаренко.

&quot;Динамо&quot; с голом Пономаренко одолело &quot;Карабах&quot; в Лиге конференций

В "Карабахе" с первых минут на поле действовал украинец - воспитанник донецкого "Шахтера", вингер Алексей Кащук. Отметим сразу – он был одним из самых активных и опасных в составе своей команды.

Старт поединка оказался непростым для номинальных хозяев. Гости активнее контролировали мяч и уже в начале матча создали несколько неприятных моментов у ворот Вячеслава Суркиса. В частности, Кащук прорвался по правому флангу, но не сумел переиграть голкипера, а Джали Муаддиб пробил мимо ворот.

Впрочем, первый серьезный шанс "Динамо" завершился голом. На 10-й минуте защитник "Карабаха" Бенцо Варконьи допустил грубую ошибку, неудачно сбросив мяч своему вратарю, чем воспользовался Матвей Пономаренко. Форвард опередил голкипера Матеуша Кохальского и протолкнул мяч в сетку – 1:0. Это был первый мяч лучшего бомбардира УПЛ в официальных поединках сезона.

После забитого мяча инициатива в основном оставалась за гостями. "Карабах" часто атаковал через фланги, заработал большое количество угловых и заставлял киевлян много работать в обороне. Самый опасный момент азербайджанский клуб создал после очередного стандарта, когда Кащук едва не замкнул передачу на дальней стойке.

"Динамо" отвечало контратаками. Неплохой шанс имел Джастин Лонвейк, чей удар из-за пределов штрафной в прыжке парировал Кохальски. Также киевляне пытались использовать активность Пономаренко и Эдуардо Герреро, однако до перерыва счет больше не изменился.

Второй тайм: удержали победу

Вторая половина игры началась при высокой интенсивности, где обе команды имели шансы изменить счет. Киевляне активно искали счастья у чужих ворот: Герреро несколько раз пробивал мимо цели, в частности, после ошибки гостей у собственной штрафной на 57-й минуте.

"Карабах" отвечал острыми выпадами - на 69-й минуте Суркис неудачно сбросил мяч на Муаддиба после навеса, но тот простил украинский клуб и промахнулся с выгодной позиции.

Усиление от Игоря Костюка в середине тайма добавило киевлянам свежести в атаке. На 71-й минуте свежий Николай Шапаренко выскочил лицом к лицу с голкипером, но пробил мимо ворот. Через несколько минут уже Назар Волошин после разрезной передачи Богдана Редушко нанес мощный удар с угла штрафной – мяч попал прямо в голову Кохальски.

Несмотря на финальные попытки гостей отыграться, киевляне надежно защищались и зафиксировали минимальную победу. К тому же, уже в компенсированное время азербайджанцы остались в меньшинстве после грубого фола Макрецкого против Владислава Кабаева. Теперь судьба противостояния решится в ответном поединке, который состоится 13 августа в Баку.

&quot;Динамо&quot; с голом Пономаренко одолело &quot;Карабах&quot; в Лиге конференций

Ранее стало известно, что президент киевского "Динамо" беседовал с Сергеем Ребровым.

Теги: Динамо Футбол Лига конференций УЕФА
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