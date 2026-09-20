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Другое 20 сентября 2026 · 18:24

Украина всухую проиграла Румынии и вылетела с Евро-2026 по волейболу

Несмотря на статус фаворитов, "сине-желтые" не справились с давлением в решающие моменты
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина всухую проиграла Румынии и вылетела с Евро-2026 по волейболу
Украина покидает континентальное первенство (фото: eurovolley.cev.eu)
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Сборная Украины по волейболу завершила выступления на чемпионате Европы-2026. В матче 1/8 финала "сине-желтые" в трех сетах уступили команде Румынии и выбыли из дальнейшей борьбы за трофей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Волейбол. Евро-2026. 1/8 финала

Украина – Румыния – 0:3 (22:25, 19:25, 28:30)

Неудачный старт и потеря инициативы

В матче 1/8 финала континентального первенства сборная Украины считалась безоговорочным фаворитом. Наша команда пробилась в плей-офф со второго места в группе B, одержав четыре победы в пяти поединках. В свою очередь, сборная Румынии заняла третью строчку в группе D.

Однако стартовые минуты противостояния на вылет показали преимущество соперника. В первой партии румыны сразу захватили инициативу. Украинцы пытались переломить ход событий в начале и в середине сета, но сделать этого не удалось. В итоге стартовый отрезок остался за румынами - 25:22.

Драматичная развязка и вылет в третьем сете

Во второй партии после активного старта соперников украинцы перехватили инициативу и вырвались вперед с отрывом в три очка. Однако Румыния выдала мощную серию результативных розыгрышей и уверенно довела партию до победы - 25:19.

Самым драматичным стал третий сет, в котором сборная Украины мощно сыграла в середине и лидировала с разницей в четыре очка. К сожалению, в концовке партии соперники сумели перевести игру в серию "больше-меньше", где успешнее оказались румыны - 30:28.

Сборная Украины вылетает из турнира, тогда как Румыния второй раз подряд пробилась в восьмерку лучших команд Европы.

Ранее мы сообщили, кто уже получил путевки на Олимпиаду-2028 в мужском волейболе.

Теги: Волейбол Сборная Украины
Главные матчи
Евро-2026 20 сентября 16:00
Украина - : - Румыния
Ла Лига 20 сентября 17:15
Атлетико - : - Реал
УПЛ 20 сентября 18:00
Шахтер - : - ЛНЗ
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