После травмы Степанова: сборная Украины срочно вызвала вингера "Полесья"

Национальная команда Украины понесла очередную кадровую потерю накануне старта в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Из-за серьезного повреждения перспективного форварда тренерскому штабу пришлось производить срочное изменение в заявке.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
В воскресенье, 20 сентября, в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов против "Фейеноорда" нападающий "Утрехта" Артем Степанов получил болезненную травму. 19-летний украинец, который забивал в пяти матчах подряд, на 25-й минуте в борьбе с соперником травмировал левый голеностоп.
После продолжительного оказания помощи форвард попытался вернуться на поле, однако уже на 30-й минуте сигнализировал тренерскому штабу, что не может продолжить игру.
Степанов покидал газон со слезами на глазах, а степень его повреждения и сроки восстановления пока остаются под вопросом. Из-за этого дебютант национальной команды рискует пропустить ближайший сбор.
В связи с ситуацией со Степановым тренерский штаб принял решение дополнительно вызвать в расположение сборной Украины вингера "Полесья" Владислава Велетня, который ранее находился в резервном списке.
Для 23-летнего футболиста это второй вызов в главную команду страны после октябрьского дебюта в отборе на ЧМ-2026 против Исландии (5:3). В текущем сезоне игрок житомирского клуба провел 9 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.
Напомним, с 25 сентября по 5 октября сборная Украины проведет сразу четыре матча в рамках Лиги наций УЕФА сезона-2026/27.
Ранее мы писали, что вне состава сборной также оказались Артем Довбык и Александр Андриевский.