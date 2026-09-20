18-летняя сенсация разорвала всех в Мексике и приблизилась к элите WTA (видео)

Американская теннисистка Ива Йович во второй раз стала чемпионкой турнира WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. В финале 18-летняя спортсменка встретилась с соотечественницей Пейтон Стернс и подтвердила статус действующей чемпионки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира .

WTA 500. Гвадалахара (Мексика). Финал

Ива Йович (США) – Пейтон Стернс (США) – 6:4, 6:2

Триумф без единой потери

На протяжении всей недели на хардовых кортах юная американка демонстрировала безупречную игру, не позволив ни одной из соперниц зацепиться хотя бы за одну партию.

В первом сете финального матча против своей соотечественницы Пейтон Стернс при счете 4:4 Йович сделала первый брейк в матче, после чего подала на сет. Во второй партии действующая чемпионка сразу взяла подачу Стернс и повела 2:0. При счете 4:2 она оформила еще один брейк, а на третьем чемпионском матчболе завершила встречу. Матч длился 1 час 26 минут.

Защита титула и рейтинговый рекорд

Благодаря этой победе Йович получила 185,5 тысяч долларов призовых и 500 рейтинговых очков.

Для 18-летней американки это второй титул WTA в карьере. Свой первый трофей на уровне основного Тура она завоевала в прошлом году также в Гвадалахаре, победив в финале колумбийку Эмилиану Аранго.

Этот успех позволил представительнице США повторить элитное достижение текущего теннисного года. Она стала третьей теннисисткой в сезоне, которой удалось успешно защитить свой прошлогодний титул после таких звезд, как Арина Соболенко и Джессика Пегула.

Уже в ближайший понедельник Йович поднимется с 16 на 13-е место рейтинга WTA. Это станет новым личным рекордом американки, ранее занимавшей 14-е место.