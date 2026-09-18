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Теннис 18 сентября 2026 · 09:30

Уступила россиянке: Костюк остановилась в шаге от полуфинала WTA 500 в Мексике

Украинская теннисистка упустила возможность подняться в топ-10 WTA
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Уступила россиянке: Костюк остановилась в шаге от полуфинала WTA 500 в Мексике
Костюк до сих пор не может одолеть Самсонову (Фото: martakostyuk, Instagram)
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на турнире WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. В напряженном четвертьфинальном поединке украинка уступила "нейтральную" спортсменку Людмилу Самсоновую.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Течение трехсетового противостояния

Поединок длился 2 часа 30 минут и отличился большим количеством ошибок по обе стороны. И если в первом сете Марта смогла исправить стартовую ошибку, то в дальнейшем украинка допускала ошибки и предпочла во второй и третьей партиях.

За игру Марта подала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейка из 6.

Guadalajara Open, WTA 500, Мексика

Марта Костюк (Украина) – Людмила Самсонова (-) – 6:4, 2:6, 5:7

Исторический шанс и статистика встреч

Это поражение стало для Костюк особенно болезненным. В случае выхода в полуфинал 10-я ракетка мира могла обойти в обновленном рейтинге WTA польку Игу Швентек и подняться на рекордную для себя 9-ю позицию.

Кроме того, это была уже пятая очная встреча теннисисток на уровне, и украинцы пока ни разу не удавалось преодолеть Самсонову.

Ранее мы сообщали, что Марта получила неожиданный подарок в Гвадалахаре, пройдя в четвертьфинал на отказ соперницы.

Теги: Теннис Марта Костюк
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