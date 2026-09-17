Нещерет близок к возвращению: в "Динамо" рассказали о восстановлении вратаря

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет, пропустивший старт сезона из-за травмы, продолжает восстановление и постепенно приближается к возвращению на поле. В клубе рассказали о деталях обновления 24-летнего голкипера.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Динамо".
Директор клубного медицинского департамента Андрей Шморгун отметил, что Нещерет получил травму внутренней боковой связки коленного сустава первой ступени. У вратаря произошло перерастяжение связки, а также возник отек кости.
"Руслан получил травму внутренней боковой связки коленного сустава первой степени. Произошло перерастяжение связки. Одновременно с этой травмой у голкипера возник отек на кости - английском bone edema. Восстановление от растяжения завершено, но продолжается лечение отека", – рассказал Шморгун.
Он отметил, что обычно восстановление после такой травмы занимает 4-6 недель. Нещерет уже выполняет беговую работу, а на следующей неделе планируется его возвращение к занятиям в общей группе.
Сам Нещерет рассказал о процессе реабилитации и признался, что психологически непросто наблюдать за матчами партнеров со стороны.
"Любая травма – это испытание организма и психологии. Трудно наблюдать за тем, как партнеры тренируются и играют, понимая, что в этот момент ты ничем не способен им помочь. Но, надеюсь, самый тяжелый период уже позади", – сказал вратарь.
По словам Нещерета, он уже начал беговую и прыжковую работу, занимается с мячом и выполняет специальные вратарские упражнения.
"Наш медицинский штаб прилагает максимальные усилия для моего восстановления. Ожидаем, что после матча с "Зарей" смогу вернуться в общую группу", - добавил голкипер.
В текущем сезоне Руслан Нещерет успел сыграть только в трех матчах – все в квалификации в Лигу Европы. Вообще же, за первую команду "Динамо" Руслан играет с 2020 года и за это время провел 95 матчей, пропустил 101 гол. В его активе 30 сухих матчей.
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