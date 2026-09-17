rbc.ua
UA | RU
Четвер, 17 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Нещерет близький до повернення: у "Динамо" розповіли про відновлення воротаря
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 17 вересня 2026 · 22:20

Нещерет близький до повернення: у "Динамо" розповіли про відновлення воротаря

Голкіпер "біло-синіх" уже працює з м'ячем та наступного тижня може приєднатися до загальної групи
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Нещерет близький до повернення: у "Динамо" розповіли про відновлення воротаря
Руслан Нещерет (фото: ФК "Динамо")
Add as a preferred source on Google

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет, який пропустив старт сезону через травму, продовжує відновлення та поступово наближається до повернення на поле. У клубі розповіли про деталі відновлення 24-річного голкіпера.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Нещерет відновився від розтягнення

Директор клубного медичного департаменту Андрій Шморгун зазначив, що Нещерет отримав травму внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба першого ступеня. У воротаря відбулося перерозтягнення зв'язки, а також виник набряк кістки.

"Руслан зазнав травми внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба першого ступеня. Відбулося перерозтягнення зв'язки. Одночасно з цією травмою в голкіпера виник набряк на кістці – англійською bone edema. Відновлення від розтягнення завершене, але ще триває лікування набряку", — розповів Шморгун.

Він зазначив, що зазвичай відновлення після такої травми займає 4-6 тижнів. Наразі Нещерет уже виконує бігову роботу, а наступного тижня планується його повернення до занять у загальній групі.

Воротар уже працює з м'ячем

Сам Нещерет також розповів про процес реабілітації та зізнався, що психологічно непросто спостерігати за матчами партнерів з боку.

"Будь-яка травма – це випробування організму й психології. Важко спостерігати за тим, як партнери тренуються і грають, розуміючи, що в цей момент ти нічим не здатен їм допомогти. Та, сподіваюся, найважчий період уже позаду", – сказав воротар.

За словами Нещерета, він уже розпочав бігову та стрибкову роботу, займається з м'ячем і виконує спеціальні воротарські вправи.

"Наш медичний штаб докладає максимальних зусиль для мого відновлення. Очікуємо, що після матчу із "Зорею" зможу повернутися до загальної групи", – додав голкіпер.

Статистика Нещерета у "Динамо"

У поточному сезоні Руслан Нещерет встиг зіграти лише у трьох матчах – усі в кваліфікації до Ліги Європи. Взагалі ж за першу команду "Динамо" Руслан грає з 2020 року і за цей час провів 95 матчів, пропустив 101 гол. В його активі 30 сухих матчів.

Цього тижня вболівальники "Динамо" святкували перемогу над "Епіцентром": матч вийшов знаковим для Андрія Ярмоленка.

Теги: Динамо Футбол
Головні матчі
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Борнмут
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Ла Ліга 17 вересня 22:30
Малага - : - Вільярреал
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Гармата Назарини та дебютні голи: "Шахтар" на класі вийшов у наступний раунд Кубка України Гармата Назарини та дебютні голи: "Шахтар" на класі вийшов у наступний раунд Кубка України "Сокіл" розтрощив "Шершнів" у матчі Кубка України "Сокіл" розтрощив "Шершнів" у матчі Кубка України Гучне повернення в УПЛ: скандальний екс-форвард "Динамо" підписав контракт із новим клубом Гучне повернення в УПЛ: скандальний екс-форвард "Динамо" підписав контракт із новим клубом
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер