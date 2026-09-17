Нещерет близький до повернення: у "Динамо" розповіли про відновлення воротаря

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет, який пропустив старт сезону через травму, продовжує відновлення та поступово наближається до повернення на поле. У клубі розповіли про деталі відновлення 24-річного голкіпера.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Динамо" .

Нещерет відновився від розтягнення

Директор клубного медичного департаменту Андрій Шморгун зазначив, що Нещерет отримав травму внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба першого ступеня. У воротаря відбулося перерозтягнення зв'язки, а також виник набряк кістки.

"Руслан зазнав травми внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба першого ступеня. Відбулося перерозтягнення зв'язки. Одночасно з цією травмою в голкіпера виник набряк на кістці – англійською bone edema. Відновлення від розтягнення завершене, але ще триває лікування набряку", — розповів Шморгун.

Він зазначив, що зазвичай відновлення після такої травми займає 4-6 тижнів. Наразі Нещерет уже виконує бігову роботу, а наступного тижня планується його повернення до занять у загальній групі.

Воротар уже працює з м'ячем

Сам Нещерет також розповів про процес реабілітації та зізнався, що психологічно непросто спостерігати за матчами партнерів з боку.

"Будь-яка травма – це випробування організму й психології. Важко спостерігати за тим, як партнери тренуються і грають, розуміючи, що в цей момент ти нічим не здатен їм допомогти. Та, сподіваюся, найважчий період уже позаду", – сказав воротар.

За словами Нещерета, він уже розпочав бігову та стрибкову роботу, займається з м'ячем і виконує спеціальні воротарські вправи.

"Наш медичний штаб докладає максимальних зусиль для мого відновлення. Очікуємо, що після матчу із "Зорею" зможу повернутися до загальної групи", – додав голкіпер.

Статистика Нещерета у "Динамо"

У поточному сезоні Руслан Нещерет встиг зіграти лише у трьох матчах – усі в кваліфікації до Ліги Європи. Взагалі ж за першу команду "Динамо" Руслан грає з 2020 року і за цей час провів 95 матчів, пропустив 101 гол. В його активі 30 сухих матчів.